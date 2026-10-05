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İlk kupada iddialı başlangıç: Eczacıbaşı Peron İstanbul V.Bank ile kozlarını paylaşacak

Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupası AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon V.Bank ile karşılaşacak; maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Kerem Güneş

İlk kupada iddialı başlangıç: Eczacıbaşı Peron İstanbul V.Bank ile kozlarını paylaşacak

maç öncesi değerlendirme:

Eczacıbaşı Peron İstanbul, sezonun ilk kupası için sahaya çıkıyor. Turuncu-beyazlı ekip, AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda V.Bank ile karşılaşacak.

Maç, yarın saat 18.00'de Antalya Spor Salonu'nda oynanacak ve karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

başantrenörün görüşü:

Eczacıbaşı Peron İstanbul Başantrenörü Giulio Bregoli maç öncesi, "V.Bank, her şeyi kazanmış ve bu tür büyük sahnelere alışkın bir takım. Biz ise yolculuğumuzun henüz başındayız; ancak kendimize inanıyor ve değerimizi biliyoruz. Yarınki ilk hedefimiz, sahip olduğumuz her şeyi sahaya yansıtmak olacak" diye konuştu.

Takım, sezonun ilk kupasını kazanma hedefiyle sahaya çıkarken Bregoli'nin işaret ettiği gibi sahip olduklarını sahaya yansıtmak için odaklanacak.

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

ECZACIBAŞI PERON İSTANBUL, KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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