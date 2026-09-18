İlkadım'da ardiye aramasında silah bulundu, bir kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi'nde bir evin ardiye kısmında gerçekleştirilen aramada 2 adet tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki kişi gözaltına alındı.

arama detayları:

Operasyonu İlyasköy Polis Merkezi ekipleri yürüttü. Yapılan aramada ele geçirilen silahlar, ekipler tarafından delil torbasına konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Şüpheliler olarak adı geçen S.K. ve B.Y. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

adliye süreci:

Samsun Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma ve delil incelemeleri yetkili birimlerce devam ediyor.

S.K., TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.