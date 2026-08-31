İlkadım'da çarpışma sonrası otomobil direk ve kamyon arasında sıkıştı

Kaza anı ve yaralanmalar:

Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Bulvarı Cumhuriyet Meydanı İç Kavşak'ta saat 15.10'da meydana gelen kazada, üzerinde Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan 55 AVN 084 plakalı hafriyat yüklü kamyon sağ şeritte ilerleyen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 HP 3732 plakalı otomobil PTS kamerasının bulunduğu direk ile kamyon arasında sıkıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçta bulunan yaşlı bir kadın ve çocuk büyük panik yaşadı. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Ekip müdahalesi ve trafik düzeni:

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti, panik yaşayan yaşlı kadının da sağlık kontrolü yapıldı. Yaralı sürücü ile yakınları, ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay nedeniyle kavşakta trafik yoğunluğu oluştu; sağlık ekiplerinin alana ulaşmasında zorluk yaşandı ve ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan kamyon, trafik akışının yeniden sağlanması amacıyla ilerideki müsait bir bölgeye götürüldü, hasar gören otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Soruşturma ve hasar durumu:

Kazada otomobilde ağır hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın nedenine ilişkin çalışmalar ve görgü tanıklarının ifadeleri toplanıyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE SEYİR HALİNDE OLAN VE KAMYON İLE DİREK ARASINDA KALAN OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ YARALANDI.