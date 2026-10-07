İlkadım'da ebeveynlere rehberlik: çocuklar için bilinçli gelecek hazırlığı

İlkadım'da ailelere yönelik kapsamlı eğitim

İlkadım Belediyesi, ailelerin çocuklarının gelişim süreçlerine daha bilinçli ve sağlıklı şekilde rehberlik edebilmelerine katkı sunmak amacıyla 'Her Aile Bir Okul Her Anne İlk Öğretmen' eğitim programını başlatıyor. Program, özellikle kadınlara yönelik düzenlenen güz seminerleri kapsamında gerçekleştirilecek.

Etkinlikler Hanımeli Konağı'nda, 19 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında, hafta içi her gün yapılacak. Seminerlerde Pedagog-Yazar Necla Koytak, Araştırmacı-Yazar Dr. Seyhan Büyükcoşkun ve alanında uzman eğitimciler katılımcıları bilgilendirecek ve sohbet oturumları düzenleyecek.

Seminerlerin içeriği ve hedefleri:

Programın temel amacı, ailelerin çocuk gelişimi sürecinde bilinçli rol almalarını sağlamak ve güçlü aile içi iletişim modellerini yaygınlaştırmaktır. Seminerlerde çocuk gelişimi, aile içi iletişim, ergenlik psikolojisi ve duygu yönetimi gibi başlıklar ele alınacak; katılımcılara hem ev içi hem okul ve sosyal yaşamda uygulanabilir yöntemler aktarılacak.

Ele alınacak başlıklar şunlar: Çocuk Psikolojisi ve Eğitimi, Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ergenlik Psikolojisi ve Rehberliği, Değişim Kendinden Başlar, Duygu Yönetimi ve Şahsiyet Tekâmülü, Çocukta Karakter (Şahsiyet) Oluşumu, Medyanın Gücü ve Değerlerimiz, Anne Dışı Bakımın Doğurduğu Sorunlar ile İçe Yönelik Dengemi Nasıl Sağlarım?

Belediye başkanından davet ve değerlendirme:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, programın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti: "Geleceğimizin teminatı evlatlarımız yalnızca evlerinde ve aile içerisinde değil, sosyal hayatlarında ve okullarında da gelişim ve öğrenme içerisindeler. Bu noktada dikkat edilmesi gereken birçok hassas konu var. Bunların en başında aile içi eğitim ve güçlü iletişim gelmektedir. Biz de bu noktada İlkadım’da kadınlarımızı bilinçlendirmek, çocukların okul ve sosyal hayatlarında çevrelerine nasıl davranmaları gerektiğini anlatabilmek için güzel bir seminer programı gerçekleştiriyoruz. Çocuk Psikolojisi ve Eğitimi, Aile İçi Sorunlar ve Çözüm Yolları, Ergenlik Psikolojisi ve Rehberliği, Değişim Kendinden Başlar, Duygu Yönetimi ve Şahsiyet Tekâmülü, Çocukta Karakter (Şahsiyet) Oluşumu, Medyanın Gücü ve Değerlerimiz, Anne Dışı Bakımın Doğurduğu Sorunlar ile İçe Yönelik Dengemi Nasıl Sağlarım? başlıklarının ele alınacağı, ‘Her Aile Bir Okul Her Anne İlk Öğretmen’ eğitim seminerimize tüm kadınlarımızı davet ediyorum" dedi.

Seminerler, ailelerin uygulamada kullanabilecekleri yaklaşım ve araçları paylaşmayı; katılımcılar arasında deneyim aktarımına ve dayanışmaya zemin hazırlamayı hedefliyor. Program, kadınlara ve ailelere açık olup katılım davet edilmektedir.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYESİ, AİLELERİN ÇOCUKLARININ GELİŞİM SÜREÇLERİNE DAHA BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI ŞEKİLDE REHBERLİK EDEBİLMELERİNE KATKI SUNMAK AMACIYLA ‘HER AİLE BİR OKUL HER ANNE İLK ÖĞRETMEN’ EĞİTİM PROGRAMINI HAYATA GEÇİRİYOR. (İHSAN KURNAZ)