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İlkadım'da kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı; şüpheli tutuklandı

Samsun’un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde çıkan kavgada E.T. (43) bıçakla yaralandı; polis K.A.'yı (29) gözaltına aldı, işlem sonrası tutuklandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:46

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 16:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da kavgada bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı; şüpheli tutuklandı

İlkadım'da bıçakla yaralanma

Olay, dün Selahiye Mahallesinde meydana geldi. Çıkan kavgada E.T. (43) bıçakla yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın soruşturulması:

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüpheli K.A. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve tutuklama:

Gözaltına alınan K.A., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, kişinin tutuklanmasına karar vererek şüpheliyi cezaevine gönderdi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA BİR KİŞİNİN BIÇAKLANMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA BİR KİŞİNİN BIÇAKLANMASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN K.A.(29) TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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