İlkadım'da kavşakta iki taksi çarpıştı, sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde:
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak'ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki 55 T 0155 plakalı taksi ile Alihan S.'nin kullandığı 55 T 0162 plakalı taksi çarpıştı.
Yaralanma ve müdahale:
Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.
Soruşturma:
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş nedenine dair çalışmalar sürüyor.
SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 SÜRÜCÜ YARALANDI.
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