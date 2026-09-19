İlkadım'da kavşakta iki taksi çarpıştı, sürücüler hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı kavşağında iki ticari taksi çarpıştı; iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.