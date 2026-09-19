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İlkadım'da kavşakta iki taksi çarpıştı, sürücüler hastaneye kaldırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı kavşağında iki ticari taksi çarpıştı; iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 22:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İlkadım'da kavşakta iki taksi çarpıştı, sürücüler hastaneye kaldırıldı

Kaza yerinde:

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Bulvarı ile 19 Mayıs Bulvarı'nın kesiştiği Cumhuriyet Dış Kavşak'ta saat 21.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. idaresindeki 55 T 0155 plakalı taksi ile Alihan S.'nin kullandığı 55 T 0162 plakalı taksi çarpıştı.

Yaralanma ve müdahale:

Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olayın oluş nedenine dair çalışmalar sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 SÜRÜCÜ...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ TAKSİNİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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