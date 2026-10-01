İlkadım'da Kurnaz'ın iddiası: siyasi gerekçeyle işçi çıkartılmadı

İlkadım'da müfettiş raporu sonrası açıklama

İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı'nın ilk oturumu, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündem öncesinde Yeni Parti Grubu, mülkiye müfettişi raporuna dayanarak bazı birimlerde işçilerin sık sık yer değiştirdiği yönünde tespitler olduğunu aktardı.

Raporun kapsamı ve geçmiş dönemler:

Kurnaz, söz konusu müfettiş raporunun sadece kendi dönemlerini kapsamadığını, 2021 yılı ve sonrasına ilişkin veriler ile tavsiyeleri içerdiğini belirtti. Raporda yer alan tespitlerin önceki yönetim dönemlerine ait uygulamaları da yansıttığını söyleyerek, kamuoyunda yanlış anlamalara yol açılmaması gerektiğini vurguladı.

Başkanın iddiaları ve taahhüdü:

Başkan Kurnaz, belediyede yönetim değişikliklerinin ardından personel çıkarmalarının kendi döneminde yaşanmadığını ifade etti ve İlk defa benim dönemimde siyasi görüşü nedeniyle işçi çıkartılmadı dedi. Kurnaz, benden önceki dönemlerde 500-600 kişinin işten çıkartıldığını, kendilerinin ise "ekmek üzerinden siyaset yapmayacağız" sözü vererek personelin görevine sahip çıkılmasını istediğini belirtti.

Hiçbir çalışanın siyasi görüşü nedeniyle görev yerinin değiştirilmediğini savunan Kurnaz, bu yönde iddiası olanların kendisine başvurmasını istedi. Ayrıca, raporun belediyeden yayımlanacağını belirterek bilgi kirliliğinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Toplantıda ayrıca gündeme alınan 3 madde daha detaylı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, KENDİSİNDEN ÖNCEKİ DÖNEMLERDE GÖREVE GELEN HER YÖNETİMİN YÜZLERCE İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARDIĞINI, KENDİ DÖNEMİNDE İSE BÖYLE BİR ŞEY OLMADIĞINI VE KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMADIKLARINI SÖYLEDİ.