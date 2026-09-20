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İlkadım’da sahada: başkan İhsan Kurnaz esnafla buluştu

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, İffet Polat ve Ersin Kasap ile Çifte Hamam Caddesi'nde esnaf buluşması gerçekleştirip talep ve önerileri dinleyip not aldı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlkadım’da sahada: başkan İhsan Kurnaz esnafla buluştu

İlkadım’da saha çalışması hız kesmiyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, göreve geldiği ilk günden bu yana sürdürdüğü saha ziyaretlerine bir yenisini ekledi. AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyesi ve Önceki Dönem İstanbul Milletvekili İffet Polat ile AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı esnaf ziyareti Pazar Mahallesi Çifte Hamam Caddesi'nde gerçekleştirildi. Ziyarette esnaf ve vatandaşların talep ile önerileri dinlendi, not alındı ve ortak çözüm arayışları konuşuldu.

Esnafın talepleri yerinde dinlendi:

Ziyarette vatandaşlarla birebir görüşen Başkan Kurnaz, her talebin ve önerinin önemine vurgu yaptı. Kurnaz, görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, "Hemşehrilerimizden aldığımız güçle İlkadım’a hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı. Belediye ekibinin sahadan aldığı notların planlama ve uygulama aşamalarında dikkate alınacağı belirtildi.

Hizmet vurgusu ve teşekkür:

Başkan Kurnaz, İlkadım’da yaşayan herkesin değerli olduğunu belirterek, halkla kurulan bağın hizmetlerin niteliğini artırdığını söyledi. AK Parti Belediyeciliği anlayışı ve ekip çalışmasıyla ilçede önemli işlerin hayata geçirildiğini ve geçirilmeye devam edeceğini kaydetti. Ziyarette kendilerine eşlik eden İffet Polat, Ersin Kasap ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Kurnaz, esnaf ve vatandaşlarla düzenli temasın ilçenin geleceğine katkı sunduğunu vurguladı.

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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