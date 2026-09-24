İlkadım'da ulaşılabilir belediye vurgusu: Kurnaz mahalle sakinleriyle buluştu

Buluşmanın ayrıntıları:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Baruthane Mahallesi'ndeki Kardelen Sitesi'nde düzenlenen sohbet programında mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Programa İlkadım Belediye Meclis Üyeleri Kadir Soylu, Fikret Öztürk ve Şeref Demirci ile İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Alaattin Er katıldı. Toplantıda belediyenin yürüttüğü çalışmalar, mahalle talepleri ve yerel hizmetlerin değerlendirilmesi ele alındı.

Vatandaş talepleri ve verilen yanıtlar:

Başkan Kurnaz, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini tek tek dinledi, soruları içtenlikle yanıtladı. Toplantıda ulaşılabilir belediye anlayışı ön plana çıktı; Kurnaz, hem hemşehrilerin ayağına gidildiğini hem de vatandaşların belediyede misafir edildiğini belirtti. Görüşmelerde altyapı, temizlik, sosyal hizmetler ve ortak kullanım alanlarına ilişkin talepler masaya yatırıldı.

Mahalle sakinlerinden gelen geri bildirimler, belediyenin hizmetlerine ilişkin memnuniyetin arttığı yönünde oldu. Bu geri dönüşler içinde özellikle ibadethanelerde yapılan temizlik hizmetleri, ücretsiz düğün salonu uygulaması, Güvenli Parklar Projesi ve yaş almış büyüklere yönelik hizmetler sıkça olumlu örnek olarak gösterildi.

Hizmet anlayışı ve etkileri:

Kurnaz, toplantıda belediye hizmetlerini vatandaşı merkeze alan bir yaklaşımla sürdürdüklerini vurguladı. İlkadım için tevazu, samimiyet ve gayretle çalışıyoruz; hemşehrilerimizin her anında hep yanında olmaya devam ediyoruz ifadeleriyle yaklaşımını özetledi. Belediye yetkilileri, düzenli saha çalışmaları ve mahalle buluşmalarının hem iletişimi güçlendirdiğini hem de hizmet kalitesini artırdığını belirtti.

Toplantı sonrası mahalle sakinleriyle kurulan doğrudan iletişimin, talep ve şikayetlerin hızlı değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı. Belediye ekipleri, alınan notlar doğrultusunda önceliklendirme yapacaklarını ve gerekli çalışmaların takibini sürdüreceklerini açıkladı.

Program, mahalle halkıyla karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı tartışmalarla sona erdi; katılımcılar, benzer buluşmaların devam etmesi yönünde taleplerini iletti.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ