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İlkadım'ın tek temsilcisi Oğuzhan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gümüş madalya kazandı

İstanbul'da 26 Eylül 2026'da düzenlenen Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda İlkadım Belediyespor'un tek temsilcisi Oğuzhan Kaya, Deste Küçük Boy'da gümüş madalya aldı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İlkadım'ın tek temsilcisi Oğuzhan Kaya, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda gümüş madalya kazandı

İlkadımlı güreşçi kürsüye çıktı:

Yağlı Güreş Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda İlkadım Belediyespor'un güreşçisi Oğuzhan Kaya, önemli bir başarıya imza attı. Organizasyon 26 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi ve 57 yıl sonra tekrar düzenlenen bu kupada Kaya, Deste Küçük Boy kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Müsabaka ve temsil üstünlüğü:

Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ndeki performansının ardından Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılan Kaya, turnuvada Samsun'u ve İlkadım'ı temsil eden tek sporcu olarak mücadele etti. Finalde elde ettiği ikinci dereceyle gümüş madalya kazanarak ilçenin ve kulübün gurur kaynaklarından biri oldu.

Kurnaz'ın değerlendirmesi ve kutlama:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, sporcuyu tebrik ederek destek mesajı paylaştı. Kurnaz, "İlkadım Belediyespor güreşçimiz Oğuzhan Kaya’nın, Cumhurbaşkanlığı Kupası gibi önemli bir organizasyonda final yaparak Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırdı. İstanbul’da düzenlenen bu önemli organizasyonda Samsun’umuzu ve İlkadım’ımızı temsil eden sporcumuzun, ortaya koyduğu mücadele ve azim bizleri sevindirdi. Kıymetli sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sporcumuzun yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimize, ailesine ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki sporcumuz ve sporcularımız, daha farklı organizasyonlarda İlkadım’ı ve Samsun’u gururlandıracak daha büyük başarılar elde edeceklerdir. İlkadım Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza destek vermeye, gençlerimizin elde edecekleri yeni başarılarla gururlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkanın vurguladığı destek ve spora verilen önem, ilçenin gelecek organizasyonlarda da adının anılmasına zemin hazırlamayı amaçlıyor. Oğuzhan Kaya'nın bu derecesi, İlkadım Belediyespor'un yetiştirdiği sporcuların ulusal platformlarda rekabet edebildiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA GÜMÜŞ...

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, YAĞLI GÜREŞ CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI’NDA GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN İLKADIM BELEDİYESPOR GÜREŞÇİSİ OĞUZHAN KAYA’YI TEBRİK ETTİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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