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İlknur Aydoğan tatil dönüşü kazasında hayatını kaybetti, Nevşehir’de uğurlandı

Antalya'dan dönüş yolunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan, Nevşehir'de düzenlenen törenle uğurlandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 15:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İlknur Aydoğan tatil dönüşü kazasında hayatını kaybetti, Nevşehir’de uğurlandı

İlknur Aydoğan için Nevşehir'de veda töreni

Antalya'dan tatil dönüşü geçirdikleri kazada hayatını kaybeden 47 yaşındaki sınıf öğretmeni İlknur Aydoğan, Nevşehir Süleyman Köybaşı Külliye Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene; AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kazada yara alan eşi Murat Aydoğan, oğlu, yakınları, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Aydoğan'ın cenazesi, yakınlarının omuzlarında taşınarak cenaze aracına konuldu ve Uçhisar beldesinde toprağa verilecek şekilde uğurlandı.

Kaza nasıl gerçekleşti

Kaza, Antalya'nın Akseki ilçesi Akseki-Seydişehir karayolu Püser Boğazı mevkisinde iki gün önce meydana geldi. Tatilden dönüş için yola çıkan aileyi taşıyan otomobili eşi Murat Aydoğan kullanıyordu.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Peugeot marka, 66 AEL 770 plakalı araç yolun sağ tarafındaki dağlık ve taşlık alana çarptı; araç taklalar atarak savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık, Bölge Trafik polisi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralananlar ve olay yeri tespiti

Kazada sürücü Murat Aydoğan ile 11 yaşındaki oğlu K.A. yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde İlknur Aydoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

Cenaze töreninde aile yakınlarının ve meslektaşlarının gözyaşları eşliğinde veda gerçekleştirildi; yetkililer olayla ilgili olarak sahadaki ilk müdahaleyi tamamladı.

İLKNUR AYDOĞAN İÇİN NEVŞEHİR SÜLEYMAN KÖYBAŞI KÜLLİYE CAMİİ&#039;NDE CENAZE TÖRENİ...

İLKNUR AYDOĞAN İÇİN NEVŞEHİR SÜLEYMAN KÖYBAŞI KÜLLİYE CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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