İlköğretim haftası Aliağa'da tören ve gösterilerle başladı

Aliağa'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı törenle açıldı

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla düzenlenen İlköğretim Haftası etkinlikleri Aliağa'da törenlerle kutlandı. Program Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan çelenk sunma töreniyle başladı ve Petkim İlkokulu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Tören programı ve katılımcılar:

Çelenk sunma töreninde Aliağa İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz Atatürk heykeline çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Petkim İlkokulu'ndaki programa protokol mensupları ile vatandaşlar geçti. Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkan Vekili Mesut Öztürk, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can ve İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz katıldı. Ayrıca Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş etkinlikte yer aldı.

Eğitim hedefleri ve öğrenci etkinlikleri:

İlçe Millî Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz açılış konuşmasında yeni döneme ilişkin beklentilerini paylaştı. Akyüz, öğrencilerin yalnızca bilgiyi ezberleyen değil, bilgiye ulaşabilen, edindiği bilgiyi doğru şekilde kullanabilen ve eleştirel ile yenilikçi düşünme becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirilmesinin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiir dinletileriyle salondakilerden alkış aldı; halk oyunları ve dans gösterileri programı hareketlendirdi. Etkinliğin en sembolik anlarından biri temsili ilk zil töreniydi; 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk zilini Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney çaldı ve yeni döneme yönelik başarı dileklerini iletti.

Program, protokol üyeleri ve davetlilerin sınıf ziyaretleriyle son buldu; yapılan ziyaretlerde öğretmenlerle sohbetler ve öğrencilerle kısa etkinlikler gerçekleştirildi, yeni dönemin hazırlıkları ve beklentiler değerlendirildi.

ALİAĞA'DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA İLKÖĞRETİM HAFTASI KAPSAMINDA ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ. CUMHURİYET MEYDANI'NDA ÇELENK SUNMA TÖRENİYLE BAŞLAYAN ETKİNLİKLER, PETKİM İLKOKULU'NDA DEVAM ETTİ.