Dolar 48,8494 +0,04%
Euro 55,6868 +0,05%
Bist 12.888,33 -2,74%
Altın Gram 6.768,73 -0,20%
EUR/USD 1,1378 -0,09%
Brent Petrol 106,64 +3,45%
--°

İlkokul bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara Etimesgut'ta 17 Eylül'de ilkokul bahçesinde çocuğunu almaya gelen Buse G., boşanma aşamasındaki eşi B.G. tarafından bıçaklanarak öldü.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

İlkokul bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara Etimesgut'ta ilkokul bahçesinde ölümle sonuçlanan tartışma

Olay, 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddialara göre Buse G. (26), öğle saatlerinde okuldan çocuğunu almaya gelmiş ve diğer velilerle bekliyordu. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına gelerek tartışma başlattı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

olay anı ve müdahale:

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı B.G., iddialara göre Buse G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinde bulunan diğer velilerin müdahalesi ve çevredekilerin haber vermesi sonrasında güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve takip:

Olayın ardından zanlı B.G., otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahsı kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü, olayın ayrıntılarının resmi iş ve işlemler tamamlandıkça netleşeceği bildirildi.

Çocuğunu okuldan almaya gitmişti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ilkokulun bahçesinde...

Çocuğunu okuldan almaya gitmişti: Boşanma aşamasındaki eşi tarafından ilkokulun bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

cezaevinde gerçeğe yakın olağanüstü hal tatbikatı düzenlendi
images

Çolaklı kavşağında üç araçlı çarpışma: 15 kişi yaralandı
images

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi
images

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşa...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Doğu'nun yeni istinaf merkezi Malatya BAM ilk kararlarını verdi

Kalp krizi sonrası kontrolden çıkan mikserin sürücüsü Ferdi Altın hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'nın lojistik kapasitesi Teknosab ile güçleniyor: 210 milyon dolarlık parkın temeli atıldı

Babaeski'de marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere ceza

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği