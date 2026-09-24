İlkokul bahçesinde bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Ankara Etimesgut'ta ilkokul bahçesinde ölümle sonuçlanan tartışma

Olay, 17 Eylül'de Ankara'nın Etimesgut ilçesi Elvan Mahallesi'ndeki bir ilkokulun bahçesinde meydana geldi. İddialara göre Buse G. (26), öğle saatlerinde okuldan çocuğunu almaya gelmiş ve diğer velilerle bekliyordu. Bu sırada boşanma aşamasındaki eşi B.G. yanına gelerek tartışma başlattı; tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

olay anı ve müdahale:

Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı B.G., iddialara göre Buse G.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerinde bulunan diğer velilerin müdahalesi ve çevredekilerin haber vermesi sonrasında güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kadın, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

soruşturma ve takip:

Olayın ardından zanlı B.G., otomobille olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan şahsı kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Savcılık ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğü, olayın ayrıntılarının resmi iş ve işlemler tamamlandıkça netleşeceği bildirildi.

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