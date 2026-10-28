İlkokul bahçesinde ekolojik pazar: çocuklar üretip harçlık kazandı

Okul bahçesinde kurulan pazar çocuklara çevre ve ticaret deneyimi sundu

Nazilli İstiklal İlkokulu'nun bahçesinde düzenlenen Okul İçi Ekolojik Pazar etkinliğinde ilkokul öğrencileri evlerinden getirdikleri yerel ve el yapımı ürünleri satışa çıkardı. Etkinlik, Nazilli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Adımlar projesinin açılış ayağı olarak gerçekleşti.

1926 yılında eğitim-öğretime açılan ve Nazilli'nin ilk okulu olma özelliğini taşıyan İstiklal İlkokulu'nda, Okul Müdürü Kemal Akyüz ev sahipliğinde gerçekleşen pazar gününe; Nazilli İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdinç Güner, muhtarlar, okul müdürleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Minik pazarcılar, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri doğal ürünleri ve annelerinin hazırladığı el emeği ürünleri ziyaretçilere sundu.

Projenin hedefleri ve yetkililerin vurguları:

Etkinlikte konuşan Nazilli İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdinç Güner, çocuklara küçük yaştan çevre bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekti. Güner, projenin doğayla insan arasındaki bağı güçlendirmeyi, çevre bilincini geliştirmeyi ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı amaçladığını belirtti. Ayrıca, doğal kaynakları bilinçli kullanmanın ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın ortak sorumluluk olduğuna vurgu yaptı.

Güner, Nazilli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü'nün eğitim faaliyetlerini yalnızca akademik başarıyla sınırlamadığını; öğrencilerin sosyal, kültürel, bilimsel ve çevresel alanlarda gelişimini desteklemek amacıyla toplam 15 farklı proje yürüttüklerini söyledi ve Yeşil Adımlar Projesi’ne emeği geçenlere teşekkür etti.

Satış, pazarlık ve sosyal öğrenme:

Program kapsamında öğrenciler hazırladıkları gösterileri sundu, protokol üyeleri pazar alanını gezerek ürünlerden satın aldı. Küçük pazarcılar büyükleriyle sıkı pazarlıklar yaparak hem sosyalleşmeyi hem de ticaret yapmayı deneyimledi. Öğrenciler, kazandıkları parayla en çok kitap almak istediklerini belirtti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Katılımcılara başta gözleme olmak üzere el yapımı yöresel yiyecekler ikram edildi. Organizasyon, öğrencilere çevre bilinci ve üretim-tüketim ilişkisini yerinde deneyimleme fırsatı sunarak eğitsel hedeflerle ticari pratiği bir araya getirdi.

Okul yönetimi ve ilçe milli eğitim yetkilileri, benzer uygulamaların öğrencilerin sorumluluk duygusunu artırdığı ve sürdürülebilir yaşam farkındalığını güçlendirdiği görüşünde birleşti. Etkinlik, Yeşil Adımlar projesinin saha ayağı olarak hem yerel üretimi hem de eğitimde uygulamalı öğrenmeyi ön plana çıkardı.

AYDINDA ÖĞRENCİLER EKOLOJİK PAZAR KURDU, SATIŞ YAPTI