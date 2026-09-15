İlkokula ilk adım: Dilovası'nda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği

kırtasiye desteği dağıtımı:

Dilovası’nda yeni eğitim-öğretim yılına başlayan 1. sınıf öğrencilerine yönelik kırtasiye malzemesi dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik, Dilovası Belediyesi, Dilovası Kaymakamlığı ve Çolakoğlu Metalurji A.Ş. iş birliğiyle düzenlendi ve minik öğrencilerin eğitim hayatına destek olmayı amaçladı. Programda öğrenci heyecanına ortak edilirken, aileler ve eğitimciler de dağıtıma eşlik etti.

protokol katılımı:

Programa; Dilovası Kaymakam Vekili, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Dilovası Belediye Başkan Vekili Özcan Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç, DOSB Başkanı Mustafa Türker, Çolakoğlu Metalurji Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Aşkın, AK Parti Dilovası İlçe Başkan Vekili Halis Adıgüzel, MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Katılımcılar, çocuklarla sohbet edip ihtiyaçları hakkında gözlemde bulundu.

belediyenin eğitim çalışmaları:

Dilovası Belediye Başkan Vekili Özcan Kaya etkinlikte yaptığı konuşmada çocukların eğitimine destek vermenin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu programla okula başlayan yavrularımızın eğitim hayatlarına ilk adımlarında yanlarında oluyoruz" ifadelerini kullandı. Kaya, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu öncülüğünde eğitim alanında sürdürülen çalışmaların devam ettiğini, yaz tatili boyunca okullarda bakım, onarım ve tadilat işleri yapıldığını belirtti.

Kaya, kırtasiye desteği veren kuruluşlara teşekkür ederek, "Tüm öğrencilerimize yeni eğitim-öğretim yılında başarılar diliyor, eğitim hayatlarının güzel ve başarılı geçmesini temenni ediyoruz. Bu anlamlı çalışmaya verdikleri destek ve katkılarından dolayı Çolakoğlu Metalurji’ye teşekkür ediyoruz" dedi. Program, öğrencilere kırtasiye malzemelerinin dağıtılması ve yeni eğitim-öğretim yılı için iyi dileklerin iletilmesiyle sona erdi.

DİLOVASI’NDA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLAYAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE MALZEMELERİ DAĞITILDI.