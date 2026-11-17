Yerel etkinlikte kapsamlı bilgilendirme:

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Reşat Benli İlkokulunda gerçekleştirilen 'Afet Eğitimi Hazırlık Günü' programında öğrencilere afetlere karşı alınması gereken önlemler ayrıntılı şekilde anlatıldı. Etkinlik, okullarda güvenli yaşam kültürünü güçlendirmek ve afet farkındalığını artırmak amacıyla planlandı.

Eğitimin hedefleri:

Programda amaç, öğrenci ve okul personelinin afet durumlarında doğru davranış biçimlerini öğrenmesini sağlamak ve kurum içinde ortak hazırlık seviyesini yükseltmek olarak açıklandı. Sunumlarda özellikle deprem, sel ve yangın gibi acil durumlara yönelik koruma ve tahliye esaslarına vurgu yapıldı.

Katılımcılar ve uygulanan konular:

Etkinliğe öğrenciler ve okul personelinin yanı sıra Şube Müdürü Orhan Kemal Karakuş da katıldı. Eğitim kapsamında afet anında alınacak önlemler, güvenli tahliye süreçleri ve ortak hazırlık konuları katılımcılara aktarıldı; iletişim, toplanma alanları ve sorumlulukların önemi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Okul yönetimi, benzer çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceğini belirterek, afet bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine dikkat çekti. Eğitimler, hem öğrencilerin hem de eğitim personelinin olaylara karşı daha hazırlıklı olmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ESKİŞEHİR'İN TEPEBAŞI İLÇESİNDEKİ REŞAT BENLİ İLKOKULUNDA DÜZENLENEN 'AFET EĞİTİMİ HAZIRLIK GÜNÜ' ETKİNLİĞİNDE, ÖĞRENCİLERE AFET DURUMLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ANLATILDI.