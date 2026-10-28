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İlmek ilmek örülen bayrak valiye teslim edildi

İzmir'de 29 Ekim kutlamaları kapsamında, 16 Ekim'de Vali Süleyman Elban'ın attığı ilk ilmekle başlanan dokunan Türk bayrağı törenle teslim edildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:18

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:32

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İlmek ilmek örülen bayrak valiye teslim edildi

Tören ve başlangıç:

İzmir'de, Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Türk bayrağı, düzenlenen törenle Vali Süleyman Elban'a teslim edildi.

Program Konak Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi; gösteriler halk oyunları ekibinin sunumuyla başladı ve tören öncesinde minik öğrencilerin zeybek gösterisi dikkat çekti.

İlk ilmekten teslimata:

Dokuma tezgâhında bayrak için ilk ilmeği 16 Ekim tarihinde atan isim Vali Süleyman Elban olmuştu. Bu sembolik adım, tören günü tamamlanan eserin toplumun ortak emeğinin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Eğitim camiasının rolü:

Bayrağı dokuyan ekip Kemalpaşa Halk Eğitim Merkezi olurken, organizasyon İzmir Valiliği himayesinde ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüldü. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ile öğretmen ve öğrenciler hazırlanan bayrağı tören sırasında valiye takdim etti.

Etkinlik, geleneksel el emeğinin ve yerel iş birliğinin bir araya geldiği bir örnek olarak öne çıktı; dokunan bayrak, hem tarihsel bir simgeye saygı hem de kuşaklar arası bağın güçlendirilmesi amacı taşıdı.

CUMHURİYET&#039;İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DOKUNAN TÜRK BAYRAĞI, DÜZENLENEN...

CUMHURİYET'İN 103. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DOKUNAN TÜRK BAYRAĞI, DÜZENLENEN TÖRENLE VALİ SÜLEYMAN ELBAN'A TESLİM EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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