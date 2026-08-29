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İmamoğlu devriyesinde durdurulan araçta 2 bin 117 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde polis devriyesi sırasında durdurulan araçta toplam 2 bin 117 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi; üç şüpheliden biri tutuklandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İmamoğlu devriyesinde durdurulan araçta 2 bin 117 uyuşturucu hap ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik devriye ve saha çalışması sırasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda toplam 2 bin 117 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Araçta bulunan K.O., U.Ç. ve Z.K. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Cerrah tarafından yapılan yasal işlemler sonucu mahkemece K.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer iki şüpheli U.Ç. ve Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İMAMOĞLU’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

İMAMOĞLU’NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 3 GÖZALTI, 1 TUTUKLAMA

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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