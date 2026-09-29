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İmamoğlu'nda süper hücre muz serasında ve tavuk çiftliğinde büyük yıkıma yol açtı

Adana İmamoğlu'nda etkili olan süper hücre, 46 dönümlük muz serasında çelik direkleri devirdi; tavuk çiftliğinin çatısı uçtu, 20 bin civciv telef oldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 15:05

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EDİTÖR: Aslı Han

İmamoğlu'nda süper hücre muz serasında ve tavuk çiftliğinde büyük yıkıma yol açtı

fırtınanın etkilediği noktalar:

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile oluşan süper hücre, özellikle Ağzıkaraca Mahallesi'nde kısa sürede hasar oluşturdu. Olayda tavuk çiftliği ve muz serası zarar gördü; zarar dron ile görüntülendi. Olay sonrası İmamoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

muz serasında ağır hasar:

İbrahim Tosun'a ait 50 dönüm alandaki seranın 46 dönümlük bölümünde çelik direkler devrildi, çok sayıda muz ağacı kökünden söküldü. Serada günlük yaklaşık 8 ton üretim yapıldığı belirtiliyor. Serada çalışan Ebrar Kekeç olayın hızla geliştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 'Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Bir anda sis, kara bir bulut çöktü. Bu muz serası 46 dönüm, tamamı gitti. Çok büyük bir zarar var. En az bu serada 50 milyon zarar var şu an.'

tavuk çiftliğinde kayıplar ve araç hasarı:

Fatih ve Emre Özdemir'e ait tavuk çiftliğinin çatısı fırtınayla yerinden koparak yola uçtu; bu nedenle yaklaşık 20 bin civciv telef oldu ve çiftliğin yanında bulunan 2 otomobil hasar gördü. İşletme yetkilisi Fatih Özdemir olayı anlatırken 'Dün saat 14.30 sıralarıydı. Çok uzun sürmedi. Fırtınayla birlikte bir patlama sesi duydum. Dışarı çıktığımda tavuk kümesinin çatısının yola uçmuş olduğunu gördüm. Bir hortum olduğunu düşünüyorum. Çatıyı alıp yolun ortasına bırakmış. Tavuk kümesinin yanında 2 araç vardı, onlar hasar aldı. 20 bin adet civciv, 1 haftalık civcivlerdi. Şu anda yaklaşık 10-15 milyon liralık bir zarardan bahsediyoruz' dedi.

Bölgede fırtınanın yol açtığı hasarın belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA İLE OLUŞAN SÜPER HÜCRE...

ADANA’NIN İMAMOĞLU İLÇESİNDE DÜN ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA İLE OLUŞAN SÜPER HÜCRE AĞZIKARACA MAHALLESİ’NDE İKİ ÜRETİM TESİSİNDE BÜYÜK HASARA YOL AÇTI. FIRTINADA TAVUK ÇİFTLİĞİNİN ÇATISI UÇARKEN YAKLAŞIK 20 BİN CİVCİV TELEF OLDU, 2 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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