İmar planındaki mezarlıklar restoran oldu: Sayıştay raporu usulsüzlükleri ortaya koydu

Sayıştay raporunun genel bulguları:

Sayıştay Başkanlığı'nın Adana Büyükşehir Belediyesi 2025 denetim raporu, kent yönetiminde bir dizi uygulama ve usulsüzlüğü kayıt altına aldı. Raporda öne çıkan başlıklar arasında imar planlarında mezarlık olarak belirlenmiş alanların ticari kullanıma açılması, tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar, tahsil edilmeyen kira bedelleri ve iş sürelerindeki uygunsuz uzatmalar yer aldı.

mezarlık alanlarının ticari kullanıma verilmesi:

Raporda, imar planında mezarlık olarak tespit edilen bazı alanların lokanta, kafeterya ve tarımsal amaçlı alanlara dönüştürülerek ticari faaliyet yürüten kişi ve şirketlere kiralandığı veya ecrimisil karşılığı kullandırıldığı belirtildi. Sayıştay, bu uygulamanın plan hükümlerine aykırı olduğunu tespit etti ve belediyenin cevabında işgallerin kaldırılmasına ilişkin sürecin başlatıldığının ifade edildiği kaydedildi.

tasarruf tedbirleri ve mali işlemler:

Raporda, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Tasarruf Tedbirleri Genelgesine aykırı davranarak anket hizmeti satın aldığı ve temsil, tanıtım, etkinlik gibi kalemlerde hediye ve eşantiyon alımları gerçekleştirdiği vurgulandı. Buna örnek olarak, KDV hariç 8.250.000 liralık "Ulaşım Memnuniyet Anketi Hizmet Alımı" ve 200 hediyelik çeyrek altın alımı gösterildi. Ayrıca temsil ve ağırlama kapsamında takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat ve fular alımları yapıldığı kaydedildi.

taşınmaz kiraları ve fesih yapılmayan sözleşmeler:

Sayıştay, tahsil edilmeyen taşınmaz kira bedelleri olmasına rağmen 50 kiracının sözleşmelerinin feshedilmediğini ve bu kiracıların ihalelerden yasaklanması için gerekli işlemlerin yapılmadığını rapora ekledi.

yol yapım işlerinde süre uzatımları:

Belediyenin yol yapım işlerinde verdiği süre uzatımları da raporda eleştirildi. Özellikle Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke gibi kuzey ilçelerinde hava koşulları gerekçesiyle verilen sürelerin gün bazında belirsiz olduğu belirtildi. "Kozan ve İmamoğlu ilçelerine sathi kaplama yapılması işi"nde ise hakediş ödemelerinin zamanında yapılmaması gerekçesiyle ayrıntılı hesaplama yapılmadan işi 497 gün uzattıkları tespit edildi.

misafirhane adı altında öğrenci yurdu hizmeti:

Raporda, "Kent Meydanı Misafirhanesi" adı altında belediye tarafından yükseköğrenim öğrenci yurdu hizmeti verildiği, bunun için açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadığı tespit edildi. Ayrıca 375 sayılı KHK kapsamı dışında bir şirkete belediyenin hissedar olduğu ve bu şirket personelinin idarede çeşitli birimlerde görev yaptığına dair bulgu raporda yer aldı.

görevlendirme ve tahsis edilen kaynaklar:

Denetimde, belediye ile bağı bulunmayan bir kişiye herhangi bir resmi görevlendirme yapılmadan "Başkan Danışmanı" adıyla bir oda ve sekreter tahsis edildiği belirtildi. Sayıştay bu tahsislerin iptal edilmesini ve uygulamaya izin veren sorumlular hakkında yasal işlemlerin başlatılmasını önerdi.

halk ekmek un alımlarındaki uygunsuzluklar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğüne bağlı ekmek fabrikalarında yapılan un alımlarında teknik şartname ve sözleşmeye aykırı uygulamalar tespit edildi. Raporda, sedimantasyon için belirlenen değerin en az 34 ml olması gerektiği halde dört farklı günde teslim alınan un numunelerinin bu değerin altında olduğu, buna rağmen herhangi bir tutanak düzenlenmeden teslim alındığı bildirildi. Ayrıca teslim alınan unlardaki katkı maddeleri, bulaşanlar ve pestisit kalıntılarının Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygunluğunu gösterir herhangi bir belgenin bulunmadığı ifade edildi. İşin son gününde yüklenicinin gecikme yaşanacağından bahisle süre uzatımı talebi üzerine idarece 7 günlük süre uzatımı verildiği ve gecikme cezası uygulanmadığı kaydedildi.

raporun sonuç ve önerileri:

Sayıştay, raporda yer alan tespitler doğrultusunda usulsüzlüklerin giderilmesi, ihlallerle ilgili sorumlular hakkında işlem yapılması ve kamunun zararının tazmini gibi adımların atılmasını önerdi. Belediyenin bazı iddialara cevap vererek işgallerin kaldırılması sürecini başlattığını bildirmesi raporda yer aldı; ancak denetim bulgularının çoğuna ilişkin düzeltici adımların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ.