imar ve ruhsat iddiaları silifke'de 7 gözaltıya yol açtı

soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026/2236 dosya numarasıyla yürütülüyor. İddialar, belediyenin ihale, mal ve hizmet alımı, hakediş, imar ve ruhsat işlemlerinin belirli bir organizasyon dahilinde kullanılarak üçüncü kişilerden haksız menfaat temin edildiği yönünde.

Başsavcılık tarafından başlatılan çalışma, sürecin belediye içindeki uygulamalar ve belediye dışındaki aktörlerin etkileşimi üzerinden ele alındığını gösteriyor. Soruşturma, iddiaların süreklilik ve sistematiklik taşıyıp taşımadığını tespit etmeye odaklandı.

delil toplama ve ifadeler:

Yapılan araştırmalarda bilirkişi raporları hazırlandı, ilgili kişilerden tanık beyanları alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında belediye bünyesinde çalışan bazı şüphelilerin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği bildirildi. Bu ifadelerin ve bilirkişi değerlendirmelerinin soruşturmanın yönünü belirlemede etkili olduğu kaydedildi.

gözaltına alınan şüpheliler ve süreç:

Yürütülen soruşturma sonucunda, özellikle imar ve ruhsat işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Silifke Belediyesi Başkan Yardımcıları O.Ş. ve R.D., geçmiş dönem İmar Müdürü E.T.T. ile birlikte M.K., Ü.D., A.E.S. ve Y.N.Ç. bulunuyor.

Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Resmi makamlar tarafından yürütülen işlemler ve alınan ifadeler doğrultusunda soruşturmanın sürdüğü belirtildi; adli süreç ilerledikçe yeni gelişmelerin duyurulacağı kaydedildi.

Haberde adı geçen kişiler hakkındaki iddialar soruşturma aşamasında olup, henüz yargı kararı bulunmamaktadır. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve delillerin ayrıntılı biçimde değerlendirildiğini ifade ediyor.

MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE BELEDİYENİN İHALE, MAL VE HİZMET ALIMI, HAKEDİŞ, İMAR VE RUHSAT İŞLEMLERİNDE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE HAKSIZ MENFAAT SAĞLANDIĞI İDDİALARINA İLİŞKİN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA KAPSAMINDA, ARALARINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI İLE İMAR MÜDÜRLÜĞÜNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN DE BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.