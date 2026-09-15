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İmece ruhu Menemen'de yokuşta savrulan kasaları kurtardı

Menemen'de yokuş çıkan esnafın kasalar dolusu meyve ve sebzesi yola saçıldı; çevredeki vatandaşlar ve sürücüler imeceyle ürünleri topladı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İmece ruhu Menemen'de yokuşta savrulan kasaları kurtardı

Olayın özeti:

İzmir'in Menemen ilçesinde bir pazar esnafının aracı yokuşu çıkarken yükünün dengesini kaybetmesi sonucu kasalar dolusu ürün yola saçıldı. Olay, 9 Eylül Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Araçtaki kilolarca meyve ve sebze bir anda etrafa dağıldı; esnaf ne yapacağını bilemezken çevredeki vatandaşlar ve yoldan geçen sürücüler hızla müdahale etti.

nasıl gelişti:

Pazara taze ürün götürmek için yokuşu tırmanan esnaf, aracın üzerindeki kasaların dengesinin bozulmasıyla karşılaştı. Kısa sürede yola dökülen ürünler nedeniyle trafikte duran araçların sürücüleri indiler ve bölgeye koştu. Olay anında orada bulunan mahalle sakinleri de yardıma katıldı; kimileri poşet, kimileri boş kasa getirerek dağılan ürünlerin toplanmasına başladı.

imeceyle toparlama:

Trafiğin durduğu noktada herkes el birliğiyle çalıştı, ürünler tek tek özenle toplandı ve yeniden araçlara yüklendi. Vatandaşların ani dayanışması sayesinde esnafın zararının en aza indirildiği belirtildi. Olay, mahalledeki dayanışma ruhunun ve toplumsal yardımın somut bir örneği olarak kayda geçti.

Görgü tanıkları, müdahalenin hızlı ve organize olduğunu, kısa süre içinde ürünlerin toparlandığını aktardı. Olayın ardından esnaf teşekkür ederken, çevredekilerin refleksi sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha gösterdi.

İZMİR&#039;DE ARACIYLA YOKUŞ ÇIKTIĞI SIRADA KASALAR DOLUSU MEYVE VE SEBZESİ YOLA SAÇILAN PAZAR...

İZMİR'DE ARACIYLA YOKUŞ ÇIKTIĞI SIRADA KASALAR DOLUSU MEYVE VE SEBZESİ YOLA SAÇILAN PAZAR ESNAFININ İMDADINA ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR İLE YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER YETİŞTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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