İmecenin izinde: Yozgatlı Ali Yeşildağ köylerde çeşme inşa ediyor

İç Anadolu kırsalında hayır amaçlı çeşmeler, hem insanların hem hayvanların su ihtiyacını karşılarken yerel dayanışmanın simgesi haline geliyor. Yozgatlı 80 yaşındaki Ali Yeşildağ da bu geleneği yaşatmayı görev edinmiş isimlerden biri. Yıllarca pazarlamacılık yaparken gözlemlediği uygun noktaları belirleyen Yeşildağ, kendi imkânlarıyla aldığı malzemelerle köylülerle birlikte çeşmeler inşa ediyor ve eski yapıları onarıyor.

İmece usulüyle yapılan çeşmeler:

Yeşildağ, kum, çimento, demir ve hortum gibi temel malzemeleri karşılıyor; köylüler ise işçilik desteği veriyor. Bu birliktelik sayesinde yoldan geçenlerin su içebildiği, sürülerin susuzluğunu giderebildiği ve yaban hayatının da yararlandığı ortak yaşam alanları ortaya çıkıyor. Yeşildağ, bugüne kadar yaklaşık 20 çeşmenin yapılmasına öncülük ettiğini söylüyor ve ömrü yettiğince yeni çeşmeler yapmayı hedefliyor.

Kendisi, çeşme yaptırma arzusunun gençlik yıllarına dayandığını belirterek şöyle diyor: 'Ben çeşmeye çok meraklıyım. 20 yaşımdan beri içimden geliyor. ‘5-6 çeşme yaptırayım’ diye çok çabaladım yaptıramadım ama Allah nasip etti. Şu durumda en azından 20 tane çeşme yaptırdım.' Yeşildağ ayrıca 12 adedini '12 imamlar aşkına' yaptırdığını ve bunun için taş yazdırdığını vurguluyor.

Türbe onarımları ve hedefler:

Çeşme çalışmalarının yanı sıra Yeşildağ, çeşitli köylerdeki türbelerin bakım ve onarımına da destek veriyor. Kırıkkale Koçubaba'da bir türbe tamir ettirdiğini, Sungurlu'nun Aygar Dağı'ndaki türbede çalışmaları olduğunu ve Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin kızının türbesini iki kez onardığını anlatıyor. Ayrıca Çarıklı, Yenice ve Göldağ köylerinde benzer onarımlar yaptıktan sonra, projeleri sürdürmek istediğini belirtiyor.

Yerel temsilciler de çalışmanın yöntemini doğruluyor. Büyüknefes Köyü Muhtarı Mustafa Aydın çalışmalar için, 'Ali abim geldi. Kumunu, çimentosunu o alacak. İşçiliğini köylü olarak biz karşılıyoruz. Çeşmemiz hayırlı olsun köyümüze' sözleriyle destek verdiğini ifade ediyor.

Yeşildağ'ın çabası, geleneksel imece kültürünün günümüzdeki işleyişine dair somut bir örnek sunuyor: bireysel fedakârlık ve topluluk dayanışmasıyla ortaya çıkan altyapı, kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Yeşildağ ise sözlerini, 'Bana en az 10 tane çeşme daha lazım' diyerek sürdürülebilirlik hedefi olarak özetliyor; köylülerle birlik içinde yeni projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

İç Anadolu'nun imece geleneği hayır çeşmeleriyle hayat buluyor