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Imeceyle hasat başladı, Cevizdere'de ceviz üreticileri yüzleri güldürüyor

Kütahya'nın Emet ilçesi Cevizdere'de başlayan ceviz hasadında, doğru bakım ve elverişli hava koşulları üreticilere yüksek rekolte ve kalite getirdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:44

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EDİTÖR: Berk Doğan

Imeceyle hasat başladı, Cevizdere'de ceviz üreticileri yüzleri güldürüyor

Ceviz hasadında bereket

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyünün Cevizdere bölgesinde ceviz hasadı sezona erken giriş yaptı. Zamanında yapılan bakım çalışmaları ve bölgedeki elverişli hava koşulları, bahçelerde yüksek rekolte ve dikkat çeken ürün kalitesi olarak yansıdı. Üreticiler, sezonun bereketli geçmesinin verdiği rahatlamayı hissediyor.

İmeceyle toplama çalışmaları:

Bölgede cevizler elbirliğiyle toplanıyor; üreticiler ve köy sakinleri ağaçlardan topladıkları cevizleri kabuklarından ayırmak için yoğun mesai harcıyor. Bu yöntemle hem iş gücü paylaşımı sağlanıyor hem de hasat kısa sürede tamamlanıyor. İmece usulü çalışmanın köy ekonomisine ve sosyal dayanışmaya olumlu etkisi dikkat çekiyor.

Kadir Dönmez hasadın verimli geçtiğini aktardı: "Her meyve ağacında olduğu gibi cevizde de zamanında ve doğru bakım yapıldığında, üzerine bir de iklim ile hava şartları elverişli gittiğinde ağaçlar ürününü bolca veriyor. Bu yıl Cevizdere bölgesinde maşallah bereketli ve kaliteli bir rekolteye şahit oluyoruz"

Kurutma ve pazara hazırlık:

Toplanan cevizler önce soyulup temizleniyor, ardından uygun koşullarda kurutularak pazara sunulmak üzere hazırlanıyor. Emet ilçesinde ceviz, tarımsal üretimin önemli kalemlerinden biri olarak öne çıkıyor; bu yılki yüksek kalite ve miktar, üreticilerin pazarlama sürecinde elini güçlendirecek.

Hasat dönemi boyunca üreticiler, kuru depolama ve nakliyede dikkatli davranarak ürünün kalitesini korumayı hedefliyor. Cevizdere'de görülen verim artışı, bölge çiftçileri için hem kısa vadeli gelir artışı hem de üretim motivasyonu sağlıyor.

KADİR DÖNMEZ

KADİR DÖNMEZ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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