İmeceyle kışa hazırlık: Kahramanmaraş'ta yufka geleneği sürüyor

Kahramanmaraş'ta imeceyle yufka mesaisi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kadınlar, kış hazırlıkları kapsamında bir araya gelerek imece usulüyle yufka ekmek yapımını sürdürüyor. Etkinlik, kışlık ekmek ihtiyacını karşılamanın yanı sıra mahalle içinde komşuluk ve dayanışma kültürünü canlı tutuyor.

Hazırlık ve yöntemler:

Yufka yapımında kullanılan temel malzemeler un, tuz ve sudan oluşan mayasız hamur. Hamur, büyük leğenlerde sert kıvama gelebilecek şekilde yoğruluyor. Ardından hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar koparılarak beze haline getiriliyor ve oklava ile ince şekilde açılıyor. Açılan yufkalar, odun ateşinde kızdırılan sac üzerinde arkalı önlü pişiriliyor.

Dayanışma ve saklama:

İmece sırasında kadınlar hamur yoğurmadan yufka açmaya ve pişirmeye kadar işleri paylaşarak süreci hızlandırıyor; bu pratik hem üretimi kolaylaştırıyor hem de sosyal bağları güçlendiriyor. Pişen yufkalar genellikle kuru halde saklanıyor; tüketileceği zaman üzerine su serpilerek yumuşatılıyor ve sofralarda ekmek yerine kullanılıyor. Geleneksel yöntemlerle sürdürülen bu çalışma, bölgedeki kültürel mirasın aktarılmasına da katkı sağlıyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA KADINLAR, KIŞ MEVSİMİ HAZIRLIKLARI KAPSAMINDA İMECE USULÜ YUFKA EKMEK YAPIYOR