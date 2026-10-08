İmeceyle Kuruçay'da meşe odunu mesaisi

imece usulüyle odun mesaisi:

Yozgat’ın Çekerek ilçesi Kuruçay köyünde köylüler, Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği izinli alanlarda meşe odunu kesiyor. Birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmada odunlar traktörlerle evlere taşınıyor; işlem genellikle 3-4 gün sürecek şekilde planlanıyor.

Köylülerden Şeref Gençarslan, izinlerin muhtarlık aracılığıyla alındığını belirterek, "Meşe odununun kalorisi diğer türlere göre daha yüksek ve ısıtma oranı çok daha güzel" dedi. Gençarslan ayrıca kalan dalların vatandaşlarca alındığını ve geride kalan yaprakların büyük ve küçükbaş hayvanların beslenmesinde kullanıldığını söyledi:

"Odunumuzu kestikten sonra kalan dalları vatandaşlarımız alıyor. Geride kalan yaprakları ise büyük ve küçükbaş hayvanlar yiyerek hem besleniyor hem de orman tabanını temizliyor."

çalışma düzeni ve toplumsal yapı:

Kuruçay Köyü Muhtarı Musa Duran, Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde hareket ettiklerini ve bu yıl da köylünün kışlık ihtiyacını karşılamak için aynı yöntemi benimsediklerini anlattı. Duran, iki hızarcının bulunduğunu ve her hızarcının peşinde eşit sayıda vatandaşın görev yaptığını vurguladı.

Çalışmada yükleyici, budayıcı ve odun toplayıcı gibi roller ayrılmış durumda; traktörler sırayla ve eşit şekilde yükleniyor. Muhtar, ortalama çalışmanın bir hafta süreceğini, amaçlarının kazasız ve sorunsuz bir şekilde odunları tamamlamak olduğunu belirtti: "İki hızarcımız var ve her hızarcının peşinde eşit sayıda vatandaşımız görev yapıyor. Yükleyicimiz, budayıcımız ve odun toplayıcılarımız ayrı."

İmece geleneğiyle yürütülen bu çalışma, köy halkının dayanışmasını sürdürürken, kış aylarında kullanılmak üzere toplanan odunların köylülerin kullanımına sunulmasıyla son bulacak.

YOZGAT'IN ÇEKEREK İLÇESİNE BAĞLI KURUÇAY KÖYÜNDE YAŞAYAN VATANDAŞLAR, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE YAKACAK ODUN İHTİYAÇLARINI İMECE USULÜYLE KARŞILIYOR. -