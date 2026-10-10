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İnan'dan Manisa uyarısı: Özgür Özel benzin istasyonlarından uzak tutulmalı

Eyyüp Kadir İnan, Manisa toplantısında Özgür Özel ve çevresinin benzin istasyonlarından uzak tutulmasını isteyerek rüşvet iddialarını gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:10

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 18:15

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EDİTÖR: Merve Çelik

İnan'dan Manisa uyarısı: Özgür Özel benzin istasyonlarından uzak tutulmalı

Toplantıda öne çıkan mesajlar:

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında geldiği Manisa'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililerle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, "Ülkemiz şu anda ciddi birtakım olayların içerisinden geçiyor ve burada birtakım bilgi kirlilikleri var. İşte bunlara en güzel cevabı inşallah bugün vereceğiz" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden alıntı yaparak partinin kimlerle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti: "Biz hırsızdan, arsızdan, uğursuzdan cumhurbaşkanı adayı çıkarmayız."

İnan'ın eleştirileri ve hedef gösterdiği isimler:

Konuşmasında partide şaibeye yer olmadığını vurgulayan İnan, AK Parti'yi bir nehre benzeterek "AK Parti gürül gürül coşkun bir şekilde akan bir nehir gibidir. Bu kudretli nehir, bu güçlü nehir akmaya her daim devam eder. İçindeki kiri, içindeki pası, içindeki tortuyu bünyesinde bir dakika dahi tutmaz. Şiddetle kenara fırlatır, içinden atar ve fırlatır atar." ifadelerini kullandı ve "Bugün partimiz çatısı altında bir kişi dahi bile şaibeli bir şekilde barınamaz." diye ekledi.

İnan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve çevresini doğrudan hedef aldı. Konuşmadan alınan ifadeyle İnan, "Peki ya Özgür Özel? Çıkmış bize ahlak dersi vermeye kalkıyor. Özgür Özel, sen bugüne kadar yolsuzluğa, hırsızlığa, rüşvete, irtikaba bulaşmış tek bir kişiyi yanından uzaklaştırabildin mi?" diyerek sert eleştiriler yöneltti ve yeni kurulan parti için "bunların adını yeni yalanlar partisi koysak yeridir" ifadesini kullandı.

Özgür Özel uyarısı: benzin istasyonlarına dikkat:

İnan'ın konuşmasında en çok öne çıkan bölüm, Özgür Özel ve yakın çevresiyle ilgili uyarısı oldu. İnan, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Manisa’da Özgür Özel ve şürekasını benzin istasyonlarından uzak tutsunlar. Rüşvet şartlarının lokasyonu olmasın." Konuşmasında, "Her an Özgür Özel ve arkadaşları çünkü benzin istasyonlarını o kirli rüşvet şartlarının lokasyonu, belli başlı çantaların teslim edildiği adres olarak görüyorlar" iddiasını tekrarladı.

İnan ayrıca iddianamelerde zikredilen rüşvet iddialarına atıfta bulunarak, "Bugün Ekrem İmamoğlu ve arkadaşları üç tane, beş tane villa alsın diye gizli hakediş vermelerini, iddianamelerdeki rüşvetleri bu millet, Özgür Özel asla unutmadı" dedi ve Adalet Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına değinerek bazı yakalamalarda Özgür Özel ile ilişkilendirildiği iddia edilen WhatsApp yazışmalarına işaret etti.

Toplantıda öne çıkan ana temalar parti içi disiplin, şaibeye karşı sıfır tolerans ve şeffaflık oldu. İnan, partinin şaibe taşıyan unsurları barındırmayacağını ısrarla yineleyerek mensuplara bu çizginin korunacağını taahhüt etti.

‘TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI’ KAPSAMINDA GELDİĞİ MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMA KATILAN AK...

‘TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI’ KAPSAMINDA GELDİĞİ MANİSA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMA KATILAN AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI’NDA PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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