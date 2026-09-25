İnan'dan Özel'e çağrı: tarihi un fabrikasını görün, İzmir'den özür dileyin

Tarihi Un Fabrikası'nda yerinde inceleme

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, beraberindeki İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Vakıflar Bölge Müdürü Tahir Emre Can ile birlikte Halkapınar'daki Tarihi Un Fabrikası yerleşkesini ziyaret etti. Eski DGM binaları olarak bilinen alanda, kütüphaneye dönüştürülmesi için süren restorasyon çalışmalarının geldiği aşama yetkililerden dinlendi.

İnceleme ve iddialara yanıt:

İnan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada alana ilişkin bazı kişi ve kurumlarca ileri sürülen devir iddialarına doğrudan yanıt verdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindekilerin daha önce yaptıkları açıklamaların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirten İnan, muhalif açıklamaları "yalan, iftira ve hezeyan" olarak nitelendirdi ve Özel'i çalışmayı yerinde görmeye davet etti.

İnan, çağrısını şu sözlerle özetledi: "Bu eseri gördükten sonra çıkıp İzmirli gençlerden ve İzmirlilerden özür dilerler." İddia ve ithamların "şuraya verecekler, buraya verecekler, peşkeş çekecekler" şeklinde kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu ifade etti ve bu tür suçlamaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Projeye ayrılan kaynak ve açılış planı:

İnan, projenin gençlere yönelik bir kültür ve çalışma alanı olarak tasarlandığını vurguladı ve restorasyon için ayrılan bütçeyi öne çıkardı. Açıklamada, bu kapsamda kütüphaneye yapılan yatırımın 550 milyon Türk Lirası seviyesinde olduğu belirtildi.

Restorasyon çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü belirten İnan, projenin yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini ve açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirilmesinin planlandığını söyledi. Ayrıca, daha önce gerçekleştirilen Tekel Kültür Fabrikası projesine atıfta bulunarak yeni eserin de şehir merkezinde öğrenciler ve gençler için akademik, kültürel ve sosyal faaliyetlere hizmet edeceğini kaydetti.

İnan sözlerini, restorasyon sürecine katkı sağlayan müteahhit firmaya ve bölge müdürlüğüne teşekkür ederek tamamladı ve projenin şehre hayırlı olmasını diledi.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ VE İZMİR MİLLETVEKİLİ EYYÜP KADİR İNAN, KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞTÜRÜLEN İZMİR'DEKİ TARİHİ UN FABRİKASI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU.