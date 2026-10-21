İnce tasarımla yüksek performans sunan Excalibur G915 tanıtıldı

Excalibur G915 öne çıkan özellikleri:

Excalibur G915, 20,5 mm incelik ve 2,3 kilogram ağırlıkla, alüminyum alaşımlı gövde içinde NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartı ve yeni nesil Intel işlemci seçeneklerini sunuyor. Model, yüksek performansı taşınabilir bir kasada toplamayı hedefliyor.

Feray Karaman şöyle konuştu: "Bugün yüksek performanslı bilgisayarlar yalnızca oyun sırasında kullanılmıyor. İçerik üretimi, video düzenleme, grafik tasarım ve 3D modelleme gibi yüksek işlem ve grafik gücü gerektiren çalışmalar da benzer donanım ihtiyaçlarını beraberinde getiriyor. Kullanıcılar ise bu performansı farklı çalışma ve kullanım ortamlarına taşıyabilmek istiyor. Biz de Excalibur ürünlerimizi geliştirirken yüksek performansı, farklı kullanım senaryoları ve mobilite ihtiyacıyla birlikte ele alıyoruz. G915 ile bu yaklaşımı güçlü donanım, ince tasarım ve taşınabilirlik ekseninde bir araya getiriyoruz" dedi.

Tasarım ve soğutma:

Modelin alüminyum alaşımlı gövdesi, hem dayanıklılık hem de hafiflik dengesi sunuyor. İnceliğe rağmen yoğun işlem yükleriyle başa çıkabilmek için cihazda FrostFlux soğutma teknolojisi yer alıyor. FrostFlux, optimize edilmiş hava akışı ve özel fan geometrisiyle uzun süreli yüksek yük altında performans sürekliliği sağlamayı amaçlıyor.

Ekran ve kullanım deneyimi:

Excalibur G915, 16 inç panelinde 165 Hz yenileme hızı, yüzde 100 sRGB renk kapsamı ve 16:10 ekran oranı sunuyor. Yüksek yenileme hızı özellikle hareket yoğun oyunlarda akıcılık sağlarken, 16:10 oranı profesyonel iş akışlarında daha geniş dikey alan sunuyor. Renk doğruluğu ise görsel içerik üreten kullanıcılar için önem taşıyor.

Bellek ve depolama:

Cihazda DDR5 RAM desteği ve iki adet M.2 NVMe depolama yuvası bulunuyor. Bu yapılandırma, aynı anda birden fazla uygulama çalıştıran kullanıcılar ve yüksek veri erişim hızı gerektiren oyun veya projeler için esneklik sağlıyor.

Excalibur G915, güçlü donanımı ince tasarımla bir arada sunarak oyun performansı ile profesyonel içerik üretimini hedefleyen kullanıcılar için taşınabilir bir seçenek olarak konumlanıyor.

EXCALİBUR G915, 20,5 MM İNCELİK VE 2,3 KİLOGRAM AĞIRLIĞIN YANI SIRA NVIDIA GEFORCE RTX 50 SERİSİ EKRAN KARTI, YENİ NESİL INTEL İŞLEMCİ SEÇENEKLERİ VE FROSTFLUX SOĞUTMA TEKNOLOJİSİYLE SATIŞA SUNULUYOR.