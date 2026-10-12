İncekum sahilinde üç hortum bir anda belirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bugün öğle saatlerinde deniz üzerinde eş zamanlı olarak üç hortum oluştu. Olay, İncekum Halk Plajı açıklarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Görüntülenen anlar:

Plajda ve denizde bulunan turistler, ortaya çıkan hortumları cep telefonlarıyla kaydetti. Bazı tatilciler olay anında sahilde durup görüntü alırken, bazıları denizde yüzmeye devam etti. Hortumların aynı dakikalarda peş peşe görülmesi dikkati çekti.

Süre ve sonrasında yaşananlar:

Hortumlar yaklaşık 10 dakika boyunca izlendi ve daha sonra bölgede başlayan yağmurla birlikte gözden kayboldu. Yağışın başlamasıyla plajdaki turistler eşyalarını toplayarak sahilden ayrıldı.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDEKİ İNCEKUM HALK PLAJI AÇIKLARINDA BUGÜN SAAT 14.00 SIRALARINDA AYNI DAKİKALARDA PEŞ PEŞE ÜÇ HORTUM OLUŞTU. DENİZDE VE PLAJDA BULUNAN TURİSTLER, HORTUMLARI CEP TELEFONLARIYLA GÖRÜNTÜLEDİ.