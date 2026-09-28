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İnceleme: 'Balıkçı İsmet' adına hesaplardan 3,09 milyar lira çıkışı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz-16 Eylül arasında 'Balıkçı İsmet' adına hesaplardan 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL çıkışı tespit etti; inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:40

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnceleme: 'Balıkçı İsmet' adına hesaplardan 3,09 milyar lira çıkışı

Fon hareketlerine ilişkin bulgular

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında yapılan mali incelemelerde, kamuoyunda 'Balıkçı İsmet' olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı tespit edildi.

Soruşturmanın kayıtları ve bankacılık hareketleri merkeze alınarak yapılan ilk incelemede, söz konusu yüksek tutarlı para çıkışlarının sayısı ve tutarı belirlenmiş; bu hareketlerin kapsamı ve muhatap hesaplar ayrıntılı olarak araştırılmaya başlanmıştır.

Para hareketlerinin kaynağı ve yönü:

Soruşturmada öncelikli hedef, söz konusu para hareketlerinin kaynağının, fon işlemleriyle doğrudan bağlantısının ve paraların hangi hesaplara aktarıldığının saptanmasıdır. İncelemeler, gönderim tarihlerinin eşleştirilmesi, işlem aracıları ve aracı hesapların tespitine odaklanıyor.

Savcılık yetkilileri, işlemlerin zamanlaması ve tutarlarına ilişkin eldeki belgeleri değerlendiriyor; gerekli görülmesi halinde ilave mali bilirkişi incelemeleri ile hesap hareketleri detaylandırılacak.

Soruşturmanın kapsamı ve olası bağlantılar:

İncelemede, Öğüt'ün ağabeyi olan 22., 23. ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ile mal varlığı veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığı da araştırılıyor. Yetkililer, bu ilişkinin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik belgeleri ve transfer zincirini inceliyor.

Öte yandan, fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların nihai yararlanıcıları, paraların aktarıldığı hesaplar ve işlemlerin soruşturma konusu diğer unsurlarla bağlantısı üzerine çalışmalar tüm yönleriyle devam etmektedir. Soruşturma tamamlanana kadar yeni tespitlerin ve hukuki değerlendirmelerin ortaya çıkması bekleniyor.

İSMET ÖĞÜT

İSMET ÖĞÜT

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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