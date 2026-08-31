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İncir hasadından valilik ziyaretine: İbrahim Yumaklı Aydın'da

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İncirliova'da incir hasadını inceledi; Aydın Valiliği'ni ziyaret ederek üretim, kalite ve ihracat konularını görüştü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İncir hasadından valilik ziyaretine: İbrahim Yumaklı Aydın'da

İnceleme ve hasat ziyareti:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyanın en önemli incir üretim merkezlerinden biri olan Aydın'a inceleme ve değerlendirme amacıyla geldi. Sabah saatlerinde İncirliova'daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret eden Bakan Yumaklı, üretim sürecini yerinde inceledi ve incir hasadına katıldı.

Yumaklı ve protokol üyeleri, hasattan kurutma sürecine kadar yapılan uygulamaları gözlemleyerek, sürdürülebilir üretimin sağlanması ile kalite ve verimin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Valilik ziyareti ve görüşmeler:

Bakan Yumaklı'nın Aydın'daki ikinci durağı Aydın Valiliği oldu. Valilik önünde Vali Dr. Osman Varol ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan, çiçek takdiminin ardından Valilik Ziyaret Defteri'ni imzaladı.

Daha sonra valilik makamına geçen Yumaklı, Vali Dr. Osman Varol ile il protokolüyle bir araya gelerek Aydın'daki incelemeler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi.

Belediye ziyareti hazırlığı:

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Yumaklı'nın diğer adresi Aydın Büyükşehir Belediyesi olacak. Bölgedeki incir üretimi ve hasat sürecinin, Türkiye ekonomisine sağladığı katkı dikkate alınarak ziyaret programı çerçevesinde saha temasları sürdürülecek.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İNCİR ÜRETİM MERKEZLERİNDEN OLAN AYDIN&#039;DA, İNCİR HASADINA KATILAN TARIM VE...

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İNCİR ÜRETİM MERKEZLERİNDEN OLAN AYDIN'DA, İNCİR HASADINA KATILAN TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI'NIN İKİNCİ DURAĞI AYDIN VALİLİĞİ OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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