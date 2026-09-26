İncirin altın tahtına 10 dakikada ulaşan genç şef birinci oldu

Germencik 22. İncir Festivali'nde yaratıcılık ön plandaydı

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen 22. İncir Festivali beşinci gününde de etkinliklerle doluydu. Festivalin öne çıkan etkinliklerinden İncirli Lezzetler Yarışması, Aydın'ın simgesi olan inciri farklı yorumlarla sahneye taşıdı. Yarışmaya toplam 16 katılımcı tatlıdan meze ve içeceğe kadar çeşitlerle katıldı ve ürünlerini jüriye sundu.

yarışmanın akışı ve sonuçlar:

Sunumların ardından jüri üyeleri ürünleri tek tek tadıp puanladı. Kıyasıya geçen değerlendirme sonunda, 15 numaralı ürün olan İncirin Altın Tahtı ile yarışan 20 yaşındaki Eda Kaya jüri üyelerinden tam puan aldı ve birinci oldu. Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan isim Yasemin Erdoğan, üçüncü olan yarışmacı ise Anıl Ayaz oldu. Dereceye girenlere plaketleri Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci tarafından verildi; birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ödül olarak takdim edildi.

kazananın hızlı hazırlık öyküsü:

Yarışmanın sürprizlerinden biri de Eda Kaya'nın katılım hikayesiydi. İşten saat 18.00'de çıkan Kaya, yarışmaya yetişemeyeceğini düşünürken son anda yetişti ve tatlısını sadece 10 dakikada hazır ederek jüri karşısına çıktı. Eda, 'Bu tatlıyı 10 dakika içerisinde yaptım. İşten çıktığımda yarışmaya yetişemeyeceğimi düşünmüştüm ama üzerimi değiştirip hemen geldim. Yarışmayı kazandığım için çok mutluyum, teşekkür ediyorum' diyerek duygularını paylaştı.

Festival yetkilileri ve izleyiciler, incirin farklı tatlarla buluştuğu bu yarışmanın hem yerel lezzetleri öne çıkarmak hem de genç yetenekleri desteklemek açısından önem taşıdığını belirtti. Etkinlik, Germencik ve çevresinden gelen katılımcılarla renkli görüntülere sahne oldu ve incirin çok yönlü kullanımını vurguladı.

GERMENCİK 22. İNCİR FESTİVALİ’NDE DÜZENLENEN İNCİRLİ LEZZETLER YARIŞMASI'NA İŞTEN ÇIKIP SON ANDA YETİŞEN VE 10 DAKİKA İÇİNDE HAZIRLADIĞI "İNCİRİN ALTIN TAHTI" İSMİNİ VERDİĞİ TATLI İLE YARIŞAN 20 YAŞINDAKİ EDA KAYA, JÜRİDEN TAM PUAN ALARAK BİRİNCİ OLDU.