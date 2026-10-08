İncirlik mevkiinde tır alevlere yenik düştü: araç kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Adana'nın İncirlik mevkiinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde seyir halindeki bir tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracı yolun sağına çekip indi; kısa süre sonra tır alevlere teslim oldu.

Müdahale ve araç hasarı:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü. Ancak tır yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olası nedenler ve güvenlik uyarısı:

Tır yangınlarında genellikle mekanik arızalar, elektrik kısa devreleri veya yük kaynaklı riskler rol oynar; kesin neden, olay yeri incelemesiyle belirlenecektir. Sürücünün aracı zamanında durdurup tahliye etmesi, olası can kaybını önledi.

ADANA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIR ALEVLERE TESLİM OLDU. YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLÜRKEN ARAÇ HURDA YIĞININA DÖNDÜ.