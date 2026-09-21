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İncirlik'te ziraat işletmesi sahibi yazıhanesinde silahla ölü bulundu

İncirlik'te ziraat işletmesi sahibi Cevdet Abay (63), yazıhanesinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu; polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İncirlik'te ziraat işletmesi sahibi yazıhanesinde silahla ölü bulundu

olay yeri ve ilk bulgular:

Adana'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle D-400 karayolu üzerinde bulunan ziraat sektöründe faaliyet gösteren iş yerinde, çalışanların duyduğu silah sesi üzerine yazıhaneye girdikleri öğrenildi. Çalışanlar, yazıhanede oturur halde olan Cevdet Abay (63)'ı, kasık bölgesinden vurulmuş şekilde buldu.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Abay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

soruşturmanın yönü ve yürütülen incelemeler:

Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemede bir tabanca bulundu. Ekipler, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yönündeki şüpheleri gidermeye yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, ölen kişinin yapılacak otopsi işlemleri ile iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerinin inceleneceği bildirildi. Bu bulguların ardından olayın kesin yönü netleşecek.

güncel durum:

Polis ekipleri olay yerinde delil toplama ve tanık beyanlarını alma işlemlerini sürdürüyor. Resmi sonuçlar, otopsi raporu ve kamera kayıtlarının değerlendirilmesinin ardından açıklanacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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