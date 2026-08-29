İncirliova ile Muğla Bulvarı arasında yeni bağlantı: A1 Kanal Yolu hızla ilerliyor

proje kapsamı ve hedefleri:

İncirliova ilçesini Muğla Bulvarı'na bağlayacak A1 Kanal Yolu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje tamamlandığında Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylaşırken, kent içi trafiğe de yeni bir alternatif güzergah kazandırılacak.

Yeni yol, belediye tarafından yapımı gerçekleştirilen Kazakkahvesi-Aydın Şehir Hastanesi yoluna bağlanarak Muğla Bulvarı ile İncirliova arasında ek bir bağlantı oluşturacak ve bölgedeki ulaşım ağını güçlendirecek.

çalışmaların güncel durumu:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen şantiyede asfalt serim ve kazı çalışmaları sürüyor. Ayrıca Kızılçay Deresi üzerinde köprü yapımı da devam ederek yolun tamamlandığında doğrudan hastane erişimine hizmet etmesi hedefleniyor.

Projenin işletmeye alınmasıyla birlikte hem Aydın Şehir Hastanesi'ne ulaşım süresinde kısalma bekleniyor hem de kent merkezine yönelen araç yoğunluğuna alternatif bir rota sunulacak.

yerel yönetim perspektifi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde ulaşım yatırımlarının süreceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Aydınımızın dört bir yanında yatırımlarımızı sürdürüyor, projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Tamamlandığında hem Aydın Şehir Hastanesi’ne ulaşımı hızlandıracak hem de kentimiz için yeni bir alternatif güzergah oluşturacak A1 Kanal Yolu projemizin şimdiden kentimize hayırlı olmasını diliyorum. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz".

Proje ve yatırım çalışmaları, Aydın genelinde 17 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor ve A1 Kanal Yolu bu kapsamda kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olarak öne çıkıyor.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNİ MUĞLA BULVARI’NA BAĞLAYACAK A1 KANAL YOLU PROJESİ’NDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR. PROJENİN TAMAMLANMASIYLA AYDIN ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIM KOLAYLAŞIRKEN, KENT İÇİ TRAFİĞE DE YENİ BİR ALTERNATİF GÜZERGAH KAZANDIRILACAK.