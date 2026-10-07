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İncirliova okullar kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için adım atıldı

Başkan Aytekin Kaya, Milli Eğitim ve Dünya Bankası yapımı İncirliova okullar kampüsünde yağmur suyu hattı, yol ve çevre düzenlemesi için süreci başlattı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İncirliova okullar kampüsünde altyapı ve çevre düzenlemesi için adım atıldı

İnceleme ve tespit çalışmaları:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ve beraberindeki heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ile Dünya Bankası ortaklığıyla yapımı süren Okullar Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. Yapımı devam eden okullar yerinde incelenerek, kısa süre içinde öğrencilerin kullanımına sunulacak kurumların mevcut ihtiyaçları değerlendirildi.

İncelemede Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun, İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan ile Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı yer aldı. Heyet, okulların altyapı ve çevre ihtiyaçlarını yerinde tespit etti.

İşbirliği ve uygulanacak adımlar:

İncelemeler sonucunda kampüs çevresinde öncelikli ihtiyaçların başında yağmur suyu hattı, yol ve çevre düzenlemesi olduğu belirlendi. Bu ihtiyaçların giderilmesi için İncirliova Belediyesi süreci başlattığını açıkladı.

Çalışmalar, İncirliova Belediyesi ile Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) işbirliğinde yürütülecek. İşbirliği kapsamında altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve çevre düzenlemesinin tamamlanması hedefleniyor.

Belediyenin taahhüdü ve hedefler:

Başkan Aytekin Kaya, yapılan incelemeler sonrası okulların ihtiyaçlarının yerinde tespit edildiğini belirterek, gerekli çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Kaya, belediye olarak öğrencilerin daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Planlanan yol, yağmur suyu hattı ve çevre düzenlemesi işleri tamamlandığında kampüsün altyapı açısından eksiksiz hale getirilmesi ve okulların eğitim-öğretime hazır şekilde teslim edilmesi amaçlanıyor.

İNCİRLİOVA’DA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN OKULLAR...

İNCİRLİOVA’DA MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE DÜNYA BANKASI TARAFINDAN YAPIMI SÜRDÜRÜLEN OKULLAR KAMPÜSÜ’NDE İNCELEME YAPAN BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA, OKULLARIN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİNİN ARDINDAN YAĞMUR SUYU HATTI, YOL VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARININ BAŞLATILMASI İÇİN SÜRECİ BAŞLATTIKLARINI AÇIKLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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