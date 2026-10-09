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İncirliova'da ev baskınında 47 kök kenevir ve 3 bin 42 gram esrar ele geçirildi

İncirliova'da jandarma ekiplerinin bir eve yaptığı baskında 3 bin 42 gram kubar esrar, 47 kök kenevir, 1 cep telefonu ve 1 öğütme aparatı ele geçirildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 11:42

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İncirliova'da ev baskınında 47 kök kenevir ve 3 bin 42 gram esrar ele geçirildi

İncirliova'daki operasyonun detayları:

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerince Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlenen baskında önemli miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların parçası olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Yapılan adli aramada 3 bin 42 gram kubar esrar, 47 kök ekili kenevir bitkisi, ayrıca 1 adet cep telefonu ve 1 adet öğütme aparatı bulundu. Ele geçirilen maddeler ve deliller görevliler tarafından muhafaza altına alındı.

soruşturma ve hukuki süreç:

Baskında yakalanan şahsın H.K. (39) olduğu bildirildi. Şüpheli hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde adli işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili jandarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

AYDIN&#039;IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BİR EVE YAPILAN UYUŞTURUCU BASKININDA 3 KİLO KUBAR ESRAR VE 47 KÖK...

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BİR EVE YAPILAN UYUŞTURUCU BASKININDA 3 KİLO KUBAR ESRAR VE 47 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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