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İncirliova'da gazilere vefa buluşması: kahramanlar ve aileleri bir arada

İncirliova'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kaymakam İlhan Abay ve Başkan Aytekin Kaya, gaziler ile ailelerini Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İncirliova'da gazilere vefa buluşması: kahramanlar ve aileleri bir arada

İncirliova'da gaziler onuruna program

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen törende gaziler ve aileleri bir araya getirildi. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile İncirliova Kaymakamı İlhan Abay katılımcıları karşılayarak günü birlikte geçirdi.

Programın detayları:

Etkinlik, Kültür Park Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Program sırasında gaziler ve aileleriyle sıcak sohbetler yapıldı, Gaziler Günü'nün anlamı ve gazilerin toplumdaki yeri üzerinde duruldu. Konuşmalarda gazilerin vatan için gösterdikleri fedakârlığa dikkat çekilerek, onlara ve ailelerine sağlık, huzur ve mutluluk dilekleri iletildi.

Başkan Kaya'nın mesajı:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, gaziliğin ömür boyu taşınacak önemli bir şeref olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, vatan sevgisinin sembolü olan gazilerimizi ve kıymetli ailelerini İncirliova Kaymakamımız Sayın İlhan Abay ile birlikte misafir ettik."

Kaya konuşmasının devamında katılımcılara iyi dileklerini ileterek, "Bu anlamlı günde bir araya gelmekten onur duyduğum tüm gazilerimize; aileleri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu uzun ömürler diliyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş gazilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Kahramanlarımızın mekânları cennet, ruhları şad olsun" dedi.

Program, gaziler ve aileleriyle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi; yetkililer, böylesi günlerde bir araya gelmenin hem hatırlama hem de vefa açısından önemini bir kez daha vurguladı.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER VE AİLELERİ ONURUNA...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA GAZİLER VE AİLELERİ ONURUNA PROGRAM DÜZENLENDİ. İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA İLE İNCİRLİOVA KAYMAKAMI İLHAN ABAY, GAZİLER VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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