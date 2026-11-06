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İncirliova'da organ bağışı haftasında yaşam için çağrı

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda okullar ve kurumları ziyaret edip belediyedeki stantla bağış bilinci artırdı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İncirliova'da organ bağışı haftasında yaşam için çağrı

İncirliova'da organ bağışı etkinlikleri

İncirliova İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yürütülen çalışmalar, organ bağışının toplumdaki önemini gündeme taşıdı. Sağlık ekipleri, eğitim kurumlarından kamu kurumlarına kadar süren ziyaretlerde organ bağışının neden kritik olduğuna ve bağış sürecine ilişkin uygulamalı bilgiler verdi.

ziyaretlerin kapsamı:

Program çerçevesinde İzzet Ayaydın İlkokulu, İncirliova Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edildi. Yapılan görüşmelerde sağlık çalışanları, okullardaki öğrenci ve öğretmenlere, kurum personeline organ bağışıyla ilgili doğru bilgileri aktararak soruları yanıtladı ve kayıt süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu.

belediyede kurulan stant ve bilgilendirme:

Etkinlikler kapsamında İncirliova Belediyesi önünde bir bilgilendirme standı kuruldu. Standı ziyaret eden vatandaşlara broşürler dağıtıldı ve birebir bilgilendirme yapıldı; ekipler, organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalar için yeni bir yaşam umudu olduğunu vurguladı. Düzenlenen faaliyetlerin ortak hedefi, bağış bilincini artırmak ve toplumda kalıcı farkındalık oluşturmaktı.

AYDIN&#039;IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE...

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ ZİYARETLER VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SAĞLIK EKİPLERİ, EĞİTİM KURUMLARINDAN KAMU KURUMLARINA KADAR FARKLI NOKTALARDA ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİNİ ANLATTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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