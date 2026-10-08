İncirliova'da pompalı tüfekle yaralanan kadın yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Aydın'ın İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, birlikte yaşadığı kişiyle tartışma yaşayan Emel Bozkuş, iddiaya göre tartışmanın ardından pompalı tüfekle vuruldu. Olayın ardından ağır yaralanan Bozkuş, sağlık ekipleri tarafından hızla hastaneye sevk edildi.

şüphelinin kaçışı ve takibi:

Olay yerinden silah ve aracıyla kaçan şüpheli Salih S., bir süre izini kaybettirdi. Daha sonra aracıyla seyir halindeyken polis radarına takıldı; polisin ikazına karşın kaçışını sürdürdü. Kaçan şüpheli, Gerenkova Mahallesi sınırlarında bulunan zeytinlik ve çalılık alana aracını bırakıp, yanında bulunan tüfekle yaya olarak kaçmaya başladı.

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği personeli olay yerine intikal etti. İHA (drone) ile yapılan hava takibi, şüphelinin gizlendiği yerin tespit edilmesine ve anbean izlenmesine olanak sağladı.

yakalama, sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay bölgesini ablukaya alan emniyet güçleri, Özel Harekat Polisinin operasyonuyla şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Salih S., gerekli işlemler için önce Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü; işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, pompalı tüfekle ağır yaralanan Emel Bozkuş hastanede tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelere rağmen Bozkuş hayatını kaybetti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini ve delillerin titizlikle değerlendirildiğini bildirdi.

POMPALI TÜFEKLE VURULAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ