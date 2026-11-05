Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,1320 -0,08%
Bist 11.274,50 -0,52%
Altın Gram 6.554,87 -1,18%
EUR/USD 1,1188 -0,27%
Brent Petrol 99,05 +0,77%
--°

İncirliova’da yeni dönem: ilçenin ilk kadın karakol komutanı göreve başladı

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ilk kez kadın karakol komutanı göreve başladı; Jandarma Teğmen Fatma Koyuncu'ya belediye heyeti hayırlı olsun dedi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 14:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İncirliova’da yeni dönem: ilçenin ilk kadın karakol komutanı göreve başladı

İncirliova'da tarihi atama

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı, ilçede ilk kez bir kadının İlçe Karakol Komutanı olarak göreve başlamasına tanıklık etti. Göreve atanan Jandarma Teğmen Fatma Koyuncu için tebrik ziyaretleri yapıldı.

Protokol ziyareti:

Yeni görevinin ardından Koyuncu'yu ziyaret eden heyette İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile Belediye Başkan Yardımcıları Metin Korucu, Polat Tanrıkulu ve Çetin Bayatlı yer aldı. Heyet, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik ile birlikte Karakol Komutanlığı'nda bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Beklenti ve temenniler:

Ziyarette, ilçede ilk kez bir kadının bu görevi üstlenmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Heyet, Fatma Koyuncu'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar temenni etti.

Başkan Kaya, kadınların her alanda ve kademede sorumluluk almasının gurur verici olduğunu vurguladı ve Koyuncu'nun başarılı çalışmalarıyla İncirliova'da güzel hizmetlere imza atacağına inandığını belirtti. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve misafirperverlik için teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

İNCİRLİOVA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI, TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNE TANIKLIK ETTİ. İLÇEDE İLK KEZ BİR...

İNCİRLİOVA İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI, TARİHİ GÜNLERİNDEN BİRİNE TANIKLIK ETTİ. İLÇEDE İLK KEZ BİR KADIN, İLÇE KARAKOL KOMUTANI OLARAK GÖREVE ATANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece’de tohumdan sofraya dayanışma
images

Telefonla gelen umut: organ nakli muhtarın yaşamını yeniden inşa etti
images

Kilo verirken kası korumak diz ve kalça sağlığı için şart
images

Zeytin bahçelerinde bereket sürüyor, üreticinin gözü fiyatlarda

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman sağlığı için kapsamlı adım: Canibek Yaylası'nda 1,5 milyon fidan hedefi

Minik eller Silifke'nin yanan topraklarını fidanlarla yeniden yeşertiyor

Shakespeare'in 'On İkinci Gece'si kocaeli sahnesinde yeni bir dille buluşuyor

Kuşadası'ndaki silahlı saldırıda iki şüpheli tutuklandı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi