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İncirliova’da yeni meydan için zemin betonu seriliyor

Aydın Büyükşehir ile İncirliova Belediyesi ortak projesi: Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkında temel kazıları tamamlandı, zemin betonu dökülüyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 13:04

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova’da yeni meydan için zemin betonu seriliyor

Projenin ilerleyişi:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesinde çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor. İncirliova merkezine değer katması beklenen projede temel kazım çalışmaları tamamlandı ve ekipler şimdi zemin betonu dökülmesi aşamasına geçti.

Projenin bu aşamaya gelmesiyle sahada altyapı ve hazırlık işleri hızlandırıldı. Ulaşımla ilgili düzenlemeler, meydan düzenlemeleri ve otopark giriş-çıkış planları eş zamanlı olarak ilerletiliyor; böylece inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından bölgenin kullanımına hızlı dönüş hedefleniyor.

Başkan Kaya'nın değerlendirmesi:

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya çalışmaların program doğrultusunda sürdüğünü vurguladı ve şunları söyledi: "Yeni Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemiz planlanan doğrultuda devam ediyor. Temel kazım çalışmalarımız tamamlandı. Zemin betonumuzu sermeye başladık. İlçemizin geleceğine yönelik önemli yatırımlardan birini daha hayata geçiriyoruz. İnşallah belirlenen sürede çalışmalarımızı tamamlayarak ilçemizin çehresini güzelleştirecek, modern ve kullanışlı bir meydanı İncirliova’mıza kazandıracağız. Yeraltı otoparkımızla ilçemizin otopark ihtiyacına önemli bir katkı sunarken, yenilenen meydanımızla da hemşehrilerimizin nefes alabileceği, vakit geçirebileceği güzel bir yaşam alanı oluşturacağız. Bu değerli yatırımı ilçemize kazandıran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve tüm paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum"

Beklenen etkiler:

Proje tamamlandığında meydan, hem sosyal kullanım alanı hem de trafik ve otopark yönetimi açısından ilçeye rahatlama getirecek. Yeraltı otoparkı ile sokak üzerindeki park baskısının azalması, meydanın kamusal etkinliklere ve dinlenme alanlarına daha elverişli hale gelmesi hedefleniyor. Yetkililer, çalışmaları belirlenen takvime uygun biçimde tamamlamayı amaçladıklarını belirtiyor.

İnşaat sürecinin ilerleyen safhalarında peyzaj düzenlemeleri, aydınlatma ve yürüyüş yolları gibi detaylar da devreye alınacak; böylece İncirliova merkezinde hem estetik hem de işlevsel bir meydan oluşturulması planlanıyor.

İNCİRLİOVA’DAKİ MEYDAN PROJESİ SÜRÜYOR

İNCİRLİOVA’DAKİ MEYDAN PROJESİ SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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