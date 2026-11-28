İncirliova’da güven tezgahı:

Aydın’ın İncirliova ilçesinde 73 yaşındaki Mehmet Cem Uğur, yıllardır kurduğu küçük tezgahıyla hem helva satıyor hem de yerel güvenin simgesi haline geliyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki halı mağazasının önüne her sabah tezgahını kuran Uğur, gün içinde tezgahın başında durmuyor; vatandaşlar istedikleri helvayı alıp ücretini tezgahın üzerine bırakıyor. Gün sonunda bıraktıkları parayı bulan Uğur, ürünlerin ve kazancın eksiksiz olduğunu söyleyerek bu uygulamayı 'güven tezgahı' olarak nitelendiriyor.

tezgahın işleyişi:

Uğur, eşiyle birlikte hazırladığı fıstık ve susam helvalarını sabah saatlerinde satışa sunuyor. Tezgah, halı mağazası önünde konumlandığı için kısa süreli işlere veya teslimatlara giden Uğur bazen birkaç saat tezgahı başında bulunmuyor. Buna rağmen müşteriler helvayı alıp parasını bırakıyor; kimi zaman parayı daha sonra getiriyor, kimi zaman da Uğur çiftine ikram yapılıyor. Uğur, sabah kurdukları tezgahın akşam üstü hâlâ dolu olduğuna işaret ederek müşterilerin dürüstlüğünün günlük yaşamda somutlandığını vurguluyor.

üretim ve geçmiş:

Helva üretimi Uğur için 1991 yılında başladı. O yıl tekstil sektöründe ustabaşı olarak çalışırken işini kaybeden Uğur, başkasının yanında çalışmak yerine eşiyle kendi işini kurmayı tercih etti. Üretimde doğal malzemelere önem verdiğini belirten Uğur, ürünlerinde glikoz ve mısır şurubu kullanmadıklarını, onun yerine pancar şekeriyle üretim yaptıklarını söylüyor. Bu iş sayesinde dört oğlunu büyüttüğünü ifade eden Uğur, hem toptan satış hem de tezgah yoluyla tüketiciye ulaşarak yıllardır aynı işi sürdürdü.

güvenin toplumsal yansıması:

Uğur, tezgahın başında kimse olmasa da satışların sorunsuz devam etmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtiyor. Vatandaşların zaman zaman paranı götürüp daha sonra bırakabildiğini, bazılarının ise helvayı hediye olarak aldığı anların olduğunu anlatıyor. Uğur şu sözlerle güvenin önemini özetliyor: 'Bir lira alsam Allah bereket versin derim. Bazıları alıyor, parasını daha sonra veriyor. Bazılarına da ikramımız olsun diyoruz. Biz bu anlayışla başladık. Allah’a hamdolsun, bugünlere geldik.'

35 yılı aşkın süredir helva üretimini sürdüren Uğur’un küçük tezgahı, İncirliova’da alışverişin sadece mal ve para değiş tokuşu olmadığını, aynı zamanda karşılıklı güven ve dayanışma içerdiğini gösteriyor. Tezgah, tanıyanı ya da tanımayanı ayırt etmeksizin halkın ortak sorumluluğunun bir simgesi haline geldi.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE YAŞAYAN 73 YAŞINDAKİ MEHMET CEM UĞUR, 1991 YILINDAN BU YANA FISTIK VE SUSAM HELVASI ÜRETEREK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR. YILLAR ÖNCE TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ İŞİNİ KAYBETMESİNİN ARDINDAN HELVA ÜRETİMİNE BAŞLAYAN UĞUR, BUGÜN HEM DOĞAL ÜRÜNLERİ HEM DE VATANDAŞLARLA KURDUĞU GÜVEN İLİŞKİSİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.