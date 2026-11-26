İNKAA'nın fuar çıkışı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde kurulan İncirliova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (İNKAA), 2. Aydın Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ilk kez ziyaretçilerle buluştu. Belediyenin stantında, İncirliova'nın tarımsal değerleri ve kadın üreticilerin emekleri ön plana çıkarıldı.

ilk ürün zeytinyağıyla tanıtıldı:

Kooperatifin piyasaya sunduğu ilk ürünler, İNKAA ve belediyeye ait İNCİRBEL markalarıyla üretilen zeytinyağları oldu. Stantta ürünleri tanıtan Başkan Kaya, kadın üreticilerin emeğinin marka değeri kazandığını vurguladı ve 'Kadın Kooperatifimiz İNKAA, İncirliova’mıza hayırlı olsun. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşir.' sözleriyle kooperatifin toplumsal önemine dikkat çekti.

destekçiler, hedefler ve teşekkürler:

İNKAA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğiyle hayata geçirildi. Başkan Kaya, kooperatifin kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendireceğini belirterek kuruluş sürecinde destek veren kurumlara teşekkür etti. Ayrıca Aydın tarımına katkı sağlayan fuara ev sahipliği yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve sürece destek veren AK Parti Aydın Milletvekilleri ile İNCİRBEL personeline de şükran sundu.

İNKAA'nın hedefi, İncirliova'nın bereketini kadın üreticilerin emeğiyle markalaştırmak ve ürün yelpazesini genişleterek İNCİRBEL ve İNKAA markalarını daha geniş coğrafyalara ulaştırmak. Bu adım, ilçede tarım, üretim ve kooperatifçilikte sürdürülebilir büyüme hedeflerinin somut bir yansıması olarak sunuldu.

BAŞKAN KAYA ÖNCÜLÜĞÜNDE KURULAN İNKAA, TARIM FUARI’NDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI