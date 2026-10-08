Dolar 49,2104 +0,02%
Euro 55,1630 +0,14%
Bist 12.078,99 -0,36%
Altın Gram 6.548,83 -0,04%
EUR/USD 1,1182 -0,16%
Brent Petrol 105,41 +5,20%
--°

İncirliova’ya yeni hayat: Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkında radye temel dökümü başladı

İncirliova’da Yeni Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkı projesinde temel donatı tamamlandı; yaklaşık 150 ton demirle radye temel için beton dökümüne başlandı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova’ya yeni hayat: Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkında radye temel dökümü başladı

Projede son durum

İncirliova ilçesinde hayata geçirilen Yeni Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesinde inşaat işleri hızla ilerliyor. İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalarda temel donatı çalışmaları tamamlanarak yeni aşamaya geçildi ve temel betonunun dökümüne başlandı.

Teknik ayrıntılar:

Projenin temelinde kullanılan donatılarda yaklaşık 150 ton demir kullanıldı. Radye temel uygulamasıyla oluşturulacak yapının temelinde ise yaklaşık 1.800 metreküp beton kullanılacağı belirtildi. Bu uygulama, zeminin taşıma kapasitesine uygun geniş tabanlı bir temel oluşturarak yapının dayanıklılığını hedefliyor.

Temel beton dökümü, projenin kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor; yapılan işlerin zamanında ve güvenli bir biçimde tamamlanması, projenin genel takvimine doğrudan etki edecek.

Meydanın işlevi ve ilçe için önemi:

Proje kapsamında sadece yeraltı otoparkı değil, Cumhuriyet Meydanı da baştan aşağı yeniden düzenlenecek. Meydanın modern bir görünüme kavuşturulması planlanırken, alanın vatandaşların buluşabileceği, dinlenebileceği ve etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanması hedefleniyor. Yeraltı otoparkı ise ilçenin otopark ihtiyacına doğrudan katkı sağlayacak.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmaların belirlenen süre içinde tamamlanarak projenin ilçe sakinlerinin hizmetine sunulmasının amaçlandığını ifade etti. Kaya, projenin İncirliova’nın geleceğine değer katacağını, modern ve kullanışlı bir meydanın kazandırılacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kaya, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile tüm paydaşlara gönülden teşekkür ettiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede hem estetik bir meydan hem de ihtiyaçlara cevap veren bir otopark alanı hizmete girecek.

AYDIN&#039;IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ CUMHURİYET MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI...

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ CUMHURİYET MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI PROJESİ’NDE TEMEL DONATI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIRKEN, YAKLAŞIK 150 TON DEMİR KULLANILAN YAPININ TEMEL BETONUNUN DÖKÜMÜNE BAŞLANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Keban'da gecenin sessizliğini bozan domuz sürüsünün bahçeyi talan anları
images

Su kültürünü değiştirme zamanı: Akdeniz Üniversitesi rektörü tasarrufa çağırdı
images

Ahşap evin duvarına tırmanan üç sincap köylülerin neşesi oldu
images

Suya sahip çıkma zamanı: davranış ve politika değişimi zorunlu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karaelmas Ekspresi ilk seferinde yoğun ilgi gördü, ekim-kasım sefer tarihleri açıklandı

Yaş sınırı kalktı: Niğde'de 60+ tazelenme üniversitesi öğrencileri sıralara döndü

Ordu'da bir evin biriktirdiği atıklar 20 kamyonla temizlendi

BTSO'da karar günü: 159 meclis üyesi yeni yönetimi belirliyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı