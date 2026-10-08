İncirliova’ya yeni hayat: Cumhuriyet Meydanı ve yeraltı otoparkında radye temel dökümü başladı

Projede son durum

İncirliova ilçesinde hayata geçirilen Yeni Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesinde inşaat işleri hızla ilerliyor. İncirliova Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışmalarda temel donatı çalışmaları tamamlanarak yeni aşamaya geçildi ve temel betonunun dökümüne başlandı.

Teknik ayrıntılar:

Projenin temelinde kullanılan donatılarda yaklaşık 150 ton demir kullanıldı. Radye temel uygulamasıyla oluşturulacak yapının temelinde ise yaklaşık 1.800 metreküp beton kullanılacağı belirtildi. Bu uygulama, zeminin taşıma kapasitesine uygun geniş tabanlı bir temel oluşturarak yapının dayanıklılığını hedefliyor.

Temel beton dökümü, projenin kritik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor; yapılan işlerin zamanında ve güvenli bir biçimde tamamlanması, projenin genel takvimine doğrudan etki edecek.

Meydanın işlevi ve ilçe için önemi:

Proje kapsamında sadece yeraltı otoparkı değil, Cumhuriyet Meydanı da baştan aşağı yeniden düzenlenecek. Meydanın modern bir görünüme kavuşturulması planlanırken, alanın vatandaşların buluşabileceği, dinlenebileceği ve etkinliklere ev sahipliği yapabileceği bir yaşam alanı olarak tasarlanması hedefleniyor. Yeraltı otoparkı ise ilçenin otopark ihtiyacına doğrudan katkı sağlayacak.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, çalışmaların belirlenen süre içinde tamamlanarak projenin ilçe sakinlerinin hizmetine sunulmasının amaçlandığını ifade etti. Kaya, projenin İncirliova’nın geleceğine değer katacağını, modern ve kullanışlı bir meydanın kazandırılacağını belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan Kaya, projenin hayata geçirilmesinde destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile tüm paydaşlara gönülden teşekkür ettiğini söyledi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçede hem estetik bir meydan hem de ihtiyaçlara cevap veren bir otopark alanı hizmete girecek.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ CUMHURİYET MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI PROJESİ’NDE TEMEL DONATI ÇALIŞMALARI TAMAMLANIRKEN, YAKLAŞIK 150 TON DEMİR KULLANILAN YAPININ TEMEL BETONUNUN DÖKÜMÜNE BAŞLANDI.