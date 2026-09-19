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İnebolu'da 65 çiftçiye 88.400 fideyle üretim desteği sağlandı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün TAKE projesiyle İnebolu'da 65 çiftçiye yüzde 75 devlet katkısıyla toplam 88.400 sebze fidesi dağıtıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Aslı Han

İnebolu'da 65 çiftçiye 88.400 fideyle üretim desteği sağlandı

İnebolu'da fide dağıtımı yapıldı

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında, İnebolu ilçesinde 65 çiftçiye toplam 88.400 adet sebze fidesi dağıtıldı. Dağıtım, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi ve üreticilere önemli bir girdi desteği sunuldu.

Dağıtım içeriği ve destek oranı:

Projeyle çiftçilere teslim edilen fideler arasında 126 koli marul, 100 koli brokoli ve 100 koli karnabahar fidesi yer aldı. Fide dağıtımı, üreticilerin mali yükünü hafifletmek amacıyla %75 oranında devlet katkısı ile yapıldı.

Çiftçilerin geri bildirimi ve projenin hedefi:

Fideleri teslim alan 65 çiftçi, uygulamaya ve emeği geçenlere teşekkür etti. TAKE projesi, adından da anlaşılacağı üzere tarım arazilerinin etkin kullanımı ve üretimin desteklenmesi hedefiyle yürütülüyor; bu dağıtım da yerel üretimin canlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

KASTAMONU&#039;NUN İNEBOLU İLÇESİNDE 65 ÇİFTÇİYE, YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE 88 BİN 400 ADET SEBZE...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE 65 ÇİFTÇİYE, YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE 88 BİN 400 ADET SEBZE FİDESİ DAĞITILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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