İnebolu’da ağlar denize açılmayı bekliyor: palamut umudu ve liman kaygısı

Sezona son hazırlıklar:

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, Karadeniz'de genel av yasağının sona ereceği 1 Eylül öncesi teknelerine ve ağlarına son bakımları yapıyor. Bölgedeki küçük çaplı tekneler için 15 Ağustos'ta başlayan açılmanın ardından, 12 metre üzerindeki gırgır tekneleri için de bir haftadan kısa süre kaldı. Balıkçılar denizin yağışlarla temizlenmesini bekleyerek sezona umutla bakıyor.

balıkçılar umutlu:

İnebolu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Çelebi, sezona ilişkin değerlendirmesinde palamut bolluğuna dikkat çekti: "Balıkçılık sezonumuz 1 Eylül'de büyük tekneler için açılacak. Bu sezon yoğun bir balık rezervi var, palamut bu yıl çok. Halkımız ucuz balık yiyecek. Hamsi de inşallah olur. Ama palamut balıkçımızın yüzünü güldürecek." Çelebi, bölge balıkçılarının yakıt maliyetlerinin yüksekliğinden yakındığını ve liman sorununa çözüm beklendiğini aktardı.

hava koşulları ve deniz temizliği:

Yerel balıkçılardan Mehmet Aksoy, palamutun Karadeniz genelinde görüldüğünü ve oltayla da yakalandığını söyleyerek, küçük tekneler için sürecin başladığını hatırlattı. Aksoy, sahadaki en büyük sıkıntının ağ gözlerini kapatan kirlilik olduğunu belirterek, "Şu anda denizde bir pislik var, bunun yağışlarla temizlenmesi gerekiyor. Denizin temizlenmesiyle bu sene umut var" dedi. İklim ve hava şartlarının normal seyrinde gitmesinin bolluk açısından belirleyici olacağını vurguladı.

Aksoy, geçen yılın verimsiz geçtiğini, bu yıl ise palamutun bol olduğunun görüldüğünü; istavritin az, kasım ayında çinekop beklentisinin olduğunu ekledi. Tüm balıkçıların sezon öncesi teknelerine ve ağlarına yatırım yaptığı; ancak sürdürülebilir bir avcılık için destek ve teşvik beklentisinin sürdüğü bildirildi.

liman ve destek talepleri:

İnebolu'da balıkçılar, altyapı eksikleri ve artan işletme maliyetleri nedeniyle sezona sınırlı hareket kabiliyetiyle giriyor. Kooperatif yetkilileri, komisyondan ödenek ayrılması halinde yeni bir liman inşasının gündemde olduğunu; devlet teşvikleri ve kredi imkanlarının iyileştirilmesinin balıkçılar için öncelikli olduğunu belirtti. Bölge balıkçılarının ortak talebi, hem iş güvenliği hem de verimliliği artıracak somut desteklerin sağlanması yönünde.

Sezonun başlamasıyla birlikte sahada gözlemlenecek ilk günler, palamut başta olmak üzere türlerin av verimliliğini gösterecek. Balıkçılar, hem doğanın seyrine hem de alınacak destek kararlarına bağlı olarak yeniden gelirin artmasını umuyor.

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE BALIKÇILAR, 1 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK SEZON ÖNCESİ SON HAZIRLIKLARINI YAPIYOR.