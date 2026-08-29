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İnebolu'da gürültü denetimi: ses sistemi takan 5 araç 30 gün trafikten men edildi

İnebolu'da 28-29 Ağustos 2026'de yapılan denetimde, yüksek sesli 5 araç 30 gün trafikten men edildi; sürücülere 311 bin 49 TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 18:47

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İnebolu'da gürültü denetimi: ses sistemi takan 5 araç 30 gün trafikten men edildi

denetim ve tespitler:

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 28-29 Ağustos 2026 tarihlerinde İsmetpaşa Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde yüksek sesle müzik yayını yapan ve çevreyi rahatsız eden ses sistemleri takılı olduğu tespit edilen 5 araç belirlendi.

ceza ve yaptırım:

Denetimler sonucunda tespit edilen araçlar, çevre düzenini bozduğu gerekçesiyle geçici olarak 30 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edildi ve sürücülere toplam 311 bin 49 TL idari para cezası kesildi.

İşlemler ve tespitler, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri kapsamında kayda geçirildi.

KASTAMONU&#039;NUN İNEBOLU İLÇESİNDE SES SİSTEMLERİ SEBEBİYLE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN 5 ARAÇ 30 GÜN...

KASTAMONU'NUN İNEBOLU İLÇESİNDE SES SİSTEMLERİ SEBEBİYLE ÇEVREYE RAHATSIZLIK VEREN 5 ARAÇ 30 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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