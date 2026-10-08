İnegöl avm cumhuriyet coşkusunu etkinliklerle karşılıyor

İnegöl AVM'de 29 Ekim programı:

Fiba Commercial Properties’in yatırımcısı ve yöneticisi olduğu İnegöl AVM, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı ziyaretçileriyle birlikte coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Gün boyu sürecek etkinlikler, aileleri ve çocukları merkeze alan bir programla tasarlandı.

bayram gününde sahne alacak etkinlikler:

Günün öne çıkanları arasında iki seans halinde düzenlenecek bando gösterileri yer alıyor; gösteriler saat 14.00 ve 16.00 olarak planlandı. Aynı gün Diva Sanat & Akademi iş birliğiyle saat 15.00-18.00 arasında düzenlenecek çocuk atölyelerinde robotik, zeka oyunları, resim ve drama kukla etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, yüz boyama etkinliklerinde Türk bayrağı temalı çalışmalarla bayram coşkusuna katılabilecek. Ayrıca saat 17.00'de Anaokulu Çocuk Gösterisi sahnelenecek.

ekim ayı programı ve sergiler:

İnegöl AVM, ekim boyunca çocuk etkinlikleri ve sergilerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 10-11 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Kukuli lisanslı çocuk etkinlikleri, her gün 14.00, 16.00 ve 17.00 seanslarıyla miniklere yönelik gösteriler sunacak. Sürdürülebilirlik odaklı bir adım olarak, 28-31 Ekim tarihlerinde Sanat Atölyesi'nde 'Bugün Bir Adım Yarın Bir Dünya' projesi kapsamında geri dönüşüme atılan ürünlerden oluşan bir sergi ziyaret edilebilecek. Ayrıca 24 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında AVM içinde Hediyelik Eşya Fuarı düzenlenecek.

İnegöl AVM, ekim ayı boyunca planlanan etkinliklerle hem alışveriş hem de kültürel etkinlik alanında ziyaretçilere zengin bir program sunmayı hedefliyor ve tüm bölge halkını etkinliklere davet ediyor.

FİBA COMMERCİAL PROPERTİES'İN YATIRIMCISI VE YÖNETİCİSİ OLDUĞU İNEGÖL AVM, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NI BANDO GÖSTERİLERİ, ÇOCUK ATÖLYELERİ VE ÖZEL ETKİNLİKLERLE KUTLAMAYA HAZIRLANIRKEN, EKİM AYI BOYUNCA ÇOCUK ETKİNLİKLERİNDEN SANAT ATÖLYELERİNE VE ALIŞVERİŞ KAMPANYALARINA UZANAN ÖZEL BİR PROGRAM SUNUYOR.